Escándalo en las licitaciones del INABIE: investigan presunta colusión de suplidores del almuerzo escolar

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación de oficio contra cuatro empresas proveedoras del Estado por la existencia de indicios razonables de haber incurrido en prácticas de colusión en licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La acción, formalizada en la resolución RII-DE-AAC-003-2025, se origina tras una alerta remitida por el propio INABIE y un análisis preliminar de la participación de las empresas Ysabel Gourmet, S.R.L., Guizo y Sabor, S.R.L., D’Angel´s Cooking By Sandez, S.R.L. y Crisandez Gourmet, S.R.L., en tres procesos de compra para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizados entre 2022 y 2023.

La investigación preliminar de la Dirección Ejecutiva detectó un patrón de conducta sistemático y atípico a través de los tres procesos, que incluye vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos auditores y notarios, así como la obtención de documentos clave como pólizas de fianza y permisos sanitarios con numeración consecutiva y en las mismas fechas, lo cual sugiere una posible coordinación para manipular los resultados de los procedimientos.

La conducta investigada se tipifica de manera preliminar en el artículo 5, literal «b» de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas.

La Direccion Ejecutiva de Pro-Competencia aclara que esta resolución da inicio a la fase de instrucción. Esta es una etapa en la que se profundizará en los hechos y se garantizará plenamente el derecho a la defensa de las empresas investigadas, las cuales se presumen inocentes hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

Sobre Pro-Competencia

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es el organismo autónomo del Estado dominicano encargado de promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, en beneficio de los consumidores y del interés público.

Puede acceder a la resolución en el siguiente enlace: https://procompetencia.gob.do/resoluciones-procompetencia/rii-de-aac-003-2025/.