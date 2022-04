Escándalo tarjetas “Supérate” obliga a Gloria Reyes pedir auditoría a CC

Ante el escándalo millonario que ha sacudido al programa de tarjetas “Supérate”, su directora general Gloria Reyes solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría financiera y de gestión.

“(…) Como servidores públicos y gestores de fondos del pueblo dominicano, consideramos de alta importancia el control interno y externo de la ejecución financiera y los puestos bajo nuestra responsabilidad”, extendió la funcionaria.

“(…) En aras de identificar el manejo de fondos de la institución durante el período comprendido entre el año 2012 hasta la fecha actual”, indicó.

En comunicación depositada ante el órgano auditor, Gloria Reyes, describió de manera puntual los tres puntos de interés para su gestión, existiendo una diferencia entre el A y B.

Y es que, en el punto A señala el interés de que se haga una, “auditoría de ejecución presupuestaria y cumplimiento del programa Supérate (antiguo prosoli) desde el año 2012 hasta el 31 de agosto del 2020”.

Sin embargo, para la actual gestión que dirige en el punto B solo solicitó una, “auditoría de ejecución presupuestaria del programa desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022”, excluyendo el aspecto de “cumplimiento”.

En tanto, otro punto solicitado es una, “investigación especial o forense sobre lo ocurrido con el programa Supérate, relacionado con las irregularidades denunciadas con el uso de la tarjeta otorgada a los beneficiarios, para uso en negocios específicos en la República Dominicana”.

Interpelación

El pasado lunes, Gloria Reyes depositó ante el Congreso Nacional una comunicación en la que se pone a su disposición ante cualquier solicitud de invitación para explicar lo sucedido en el fraude de las tarjetas “Supérate”.

Con esto, la también ex diputada, actúa acorde con la solicitud de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para ser interpelada ante dicho órgano legislativo por lo sucedido en Supérate en perjuicio de las familias dominicanas beneficiarias.

Ante el fraude

Tras el hecho en que miles de beneficiarios de “Supérate” salieran estafados, el economista y exdirector del programa, Fernando Reyes Castro, consideró en días pasados que en esa estafa hubo complicidad de colaboradores de la entidad para desviar los fondos de las ayudas.

“Para que se diera eso (el fraude) tiene que haber una o dos o más personas del programa coludidas entre instituciones”, expresó Reyes Castro.

Resaltó que el proceso para debitar el dinero a los beneficiarios es riguroso, razón por la cual resultaría difícil que un particular intervenga.

“No es posible que el Estado no sea el afectado si el mecanismo que se usa en este programa es allí donde se identifica los beneficiados; se abre una nómina y se la envía al administrador de los subsidios y este se encarga de distribuirlos; entonces no hay manera de que haya recursos si el gobierno no lo coloca”, dijo.