Escarceo y protagonismo en caso Senasa

Escarceo y protagonismo en caso Senasa

Fernando Rodríguez

Observando las denuncias y búsqueda de protagonismo en el sonado caso de corrupción del Senasa por parte de los máximos dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, cualquiera que no viva aquí ni conozca la historia reciente de los últimos 25 años, pudiera pensar que los denunciantes representan al sector más pulcro, ético y honrado de nuestra sociedad.

Puede leer: Divagaciones

No concebiría que los hoy autoproclamados paladines de la anticorrupción, arrastran desde sus gestiones gubernamentales, un largo listado de expedientes como el de la SundLand, Odebrecht, los Super Tucanos, el peaje sombra y otros grandes casos de corrupción, en manos del Ministerio Público, por miles de millones de pesos, y que involucran a varios de los más encumbrados funcionarios de los pasados gobiernos del PLD.

Que conste, las denuncias de corrupción debidamente sustentadas contra cualquier funcionario de este gobierno u otro del futuro, deben ser bien recibidas por una sociedad hastiada de ver cómo muchos políticos buscan llegar a los cargos públicos para lucrarse junto a sus familiares y allegados, de los fondos del erario. Me permito sugerir a los partidos de oposición que utilicen a voceros que no se hayan lucrado, inmoralmente, de los grandes actos de corrupción de los gobiernos peledeístas de Leonel y Danilo.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

Publicaciones Relacionadas

Escarceo y protagonismo en caso Senasa
Escarceo y protagonismo en caso Senasa
19 septiembre, 2025
Urge revisar modelo de seguridad ciudadana
Urge revisar modelo de seguridad ciudadana
19 septiembre, 2025
En SeNaSa privatizaron servicios públicos, fue factor clave en la crisis
En SeNaSa privatizaron servicios públicos, fue factor clave en la crisis
19 septiembre, 2025
Antonio Marte lanza críticas al sistema político y advierte: “Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente”
Antonio Marte lanza críticas al sistema político y advierte: “Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente”
18 septiembre, 2025
TSE aplaza procesos contra Fuerza del Pueblo y el PRM
TSE aplaza procesos contra Fuerza del Pueblo y el PRM
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo