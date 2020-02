Escasean los fármacos para los pacientes con sida en México

Pacientes mexicanos que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) exigieron ayer a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) medicamentos antirretrovirales y atención adecuada tras meses padeciendo escasez de fármacos. “Si no tenemos medicamentos no vivimos. Queremos vivir, queremos que no se nos niegue el tratamiento”, dijo Aldair Jiménez, activista, paciente y quien junto con decenas de integrantes de organizaciones civiles y representantes de derechos humanos cerraron la avenida Reforma de la capital en protesta.

De acuerdo con Jiménez, quien forma parte de la organización Inspira Cambio, desde hace 2 meses asociaciones civiles han recibido 1,000 quejas y denuncias por falta de antirretrovirales en esta institución. Pero esos, son solo los casos documentados. Aseguran hay muchos casos más.

“Los pacientes del IMSS están abandonados, están sufriendo la omisión de una institución que les quita su dinero sin dar nada a cambio, ni siquiera lo más básico que es dar su atención integral”, aseguró Alaín Pinzón, defensor de los derechos humanos y coordinador del grupo de apoyo comunitario VIHveLibre.

El activista denunció la situación es preocupante debido a que desde que comenzó el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en IMSS ha habido escasez de pruebas de CD4 y carga viral.