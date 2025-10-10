Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas

  • Hoy
Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas

Indomet

Un sistema anticiclónico genera cielo soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. El reporte del Instituto de Meteorología indica que en la tarde, los chubascos locales con tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, ocurrirán en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña.

Anunció que a partir de mañana, el oleaje estará anormal en la costa Atlántica y que el calor seguirá, pese al otoño.

El organismo avisó de la tormenta tropical Jerry, fue localizada en la noche de ayer, a unos 380 km al este/sureste al este/sureste de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora.

  Puedes leer: Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?

Indica que la actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o América viajará hacia el oeste/noroeste a 30 kph. “Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema”.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas
Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas
10 octubre, 2025
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
7 octubre, 2025
Meteorología prevé lluvias en regiones
Meteorología prevé lluvias en regiones
7 octubre, 2025
Vaguada provocará lluvias moderadas
Vaguada provocará lluvias moderadas
4 octubre, 2025
Una vaguada provocará lluvias en 8 provincias
Una vaguada provocará lluvias en 8 provincias
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Supérate: la inversión en política social se nota

Supérate: la inversión en política social se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo