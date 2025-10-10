Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas

Un sistema anticiclónico genera cielo soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. El reporte del Instituto de Meteorología indica que en la tarde, los chubascos locales con tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, ocurrirán en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña.

Anunció que a partir de mañana, el oleaje estará anormal en la costa Atlántica y que el calor seguirá, pese al otoño.

El organismo avisó de la tormenta tropical Jerry, fue localizada en la noche de ayer, a unos 380 km al este/sureste al este/sureste de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora.

Indica que la actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o América viajará hacia el oeste/noroeste a 30 kph. “Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema”.