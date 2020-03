Escenifican cacerolazo frente a PUCMM en rechazo presencia Agripino y exclusión sociedad en CES

Un cacerolazo se escenifica en estos momentos en la zona frontal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde se desarrolla el diálogo bajo la coordinación del Consejo Económico y Social, a los fines de buscar una salida a la crisis política provocada tras la suspensión de las elecciones municipales.

La modalidad de protesta, que ha tomado fuerza en los últimos días, fue convocada por jóvenes a través de las redes sociales, en reclamo de que ellos también tenga participación y se excluya del mismo a monseñor Agripino Núñez Collado, por ser parte de los que dieron el visto bueno en la investigación que se realizó a las plantas Punta Catalina.

“Si no incluyen a la sociedad, no hay diálogo; es un diálogo entre ellos. Eso no tiene nada que ver con las miles de personas, cientos de miles que se manifestaron en las calles. Nosotros no reconocemos eso. Agripino no debe estar ahí porque él fue quien le dio el visto bueno a Punta Catalina”, expresó un joven al reaccionar frente a preguntas d ela prensa.

Aclaró que pese a la posición de Leonel Fernández sobre el diálogo, el cual lo rechaza por considerarlo inconstitucional, ellos no comparten ideología con el ex presidente ni están en el lugar por él.

“La posición de nosotros es que Agripino no puede mediar en un diálogo, porque la sociedad no cree en Agripino”, insistió al joven quien dijo que fueron ellos los que motorizan las protestas que han mantenido al gobierno en tensión y que, además, fueron invitados a participar en este diálogo como observadores.

De igual forma, otro participantes dijo que no es solo que ellos no puedan participar, sino que en la reunión en que se lleva a cabo el diálogo hay figura como Núñez Collado, quien validó lo de Punta Catalina, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a la cual acusó de ser partícipe del “festín de corrupción e impunidad”.

A la protesta también se presentó Roberto Fulcar, vocero de la campaña del candidato presidencial Luis Abinader, quien dijo que el hecho de que la juventud se exprese en ese lugar es una “esperanza de que vamos bien, es una esperanza de que caminamos por el camino correcto”.

El diálogo en el marco del CES, que agrupa a representantes de diferentes de la sociedad, fue objetado anoche por el ex presidente y aspirante presidencial Leonel Fernández, tras considerar que se trata de un organismo consultivo del Poder Ejecutivo, según lo establecido por la Constitución.