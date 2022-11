Esclerosis múltiple: Revelan importantes estudios en torno al tratamiento 

Durante el 38° Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), celebrado hace unos días en Ámsterdam se discutieron los tópicos más relevantes acerca de la atención y tratamiento de la EM a nivel global.

Entre los avances expuestos, destaca el presentado por Merck, empresa líder en ciencia y tecnología, cuyo ensayo clínico demuestra con datos a largo plazo las puntuaciones de la Escala de Estado de Discapacidad Expandida (EDSS) en personas con EM recurrente remitente (EMR) tratadas con evobrutinib, un agente en investigación, así como nuevos datos que demuestran que los comprimidos de cladribina mejoraron la calidad de vida en personas con EMR muy activa durante dos años. Además, un estudio de seguimiento demostró que la reducción de las lesiones por resonancia magnética con cladribina se mantuvo desde el segundo mes hasta los dos años.

«La esclerosis múltiple tiene un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes. La mejora de ésta, a través de la terapia, es a menudo el resultado más importante para las personas que viven con la enfermedad», dijo Gavin Giovannoni, Profesor de Neurología de la Universidad Queen Mary de Londres.

Asimismo, señaló que “los datos presentados en ECTRIMS corroboran aún más el beneficio terapéutico de los comprimidos orales de cladribina al mejorar las medidas de calidad de vida a lo largo de dos años, junto con nuevas pruebas de que el efecto temprano sobre las lesiones a través de las imágenes por resonancia magnética se mantiene durante ese periodo«.

En el análisis final del estudio CLARIFY-MS se observaron mejoras estadísticamente significativas con respecto al inicio en las puntuaciones compuestas de salud física y mental de la Esclerosis Múltiple. Los cambios en las puntuaciones compuestas fueron consistentes en los subgrupos sin tratamiento y con tratamiento modificador de la enfermedad (DMT) previo. La tasa de recaída anualizada fue de 0,13 en todos los pacientes (0,08 en los pacientes que no habían recibido DMT antes de ser tratados cladribina) y la mediana de la EDSS no se modificó durante dos años. Además, no surgieron nuevos problemas de seguridad.

También se presentaron nuevos datos sobre los resultados de la resonancia magnética del estudio MAGNIFY-MS, que demostraron una reducción sostenida del número de lesiones por resonancia magnética, misma que se mantuvo hasta por dos años en personas con EMR muy activa.

Esto fue posible observarse gracias a la metodología del estudio con la cual se compararon las lesiones demostradas en imágenes por resonancia magnética al inicio de éste, en múltiples periodos de tiempo, desde el cribado inicial hasta el mes 24. A lo largo de los dos años, el perfil beneficio/riesgo de cladribina se mantuvo sin cambios y en línea con las observaciones realizadas durante el programa de ensayos clínicos.

Además, se mostraron durante ECTRIMS datos de seguridad basados en un análisis de 56.300 pacientes que recibieron cladribina, lo que representa 95.664 pacientes-años de experiencia, hasta julio de 2022. Con este estudio se reveló que el perfil de seguridad de cladribina es coherente con los resultados del programa de desarrollo clínico y los estudios CLARIFY-MS y MAGNIFY-MS.

«La amplitud de nuestros datos en ECTRIMS ejemplifica el compromiso de Merck por impulsar la innovación científica en pro de los paciente, es por ello también que se está desarrollando evobrutinib, a la vez que generamos datos nuevos y significativos para demostrar el perfil de seguridad y la eficacia de cladribina«, dijo Jan Klatt, Vicepresidente Senior, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Neurología e Inmunología de Merck.

«Nuestro objetivo es asegurar que las personas que viven con EM, y quienes las tratan, tengan la información que necesitan para manejar a la enfermedad hoy y en el futuro«, puntualizó Klatt.

Con aportaciones como esta, Merck refuerza su compromiso por atender la salud de las miles de personas que viven con Esclerosis Múltiple, así como por fomentar el conocimiento de médicos especialistas, poniendo a su alcance las más recientes actualizaciones médicas.