Escritor dominicano da a conocer ganadora de concurso literario Tennessee Williams 2025

TEXAS, Estados Unidos.- La obra “Anatomía del agua” de la escritora mexicana Lilia Cenobia Ramírez Carrera, resultó ganadora del concurso literario Tennessee Williams 2025, celebrado en el norte de Texas por la organización sin fines de lucros Escritores del Metroplex, según informó su director, el también escritor dominicano, Luis Ledesma.

El laureado escritor que por varios años reside en los Estados Unidos, dijo tras los miembros del jurado ofrecer el veredicto ante los concursantes y finalistas que optaron por participar en el concurso, que la obra de Ramírez Carrera, resultó ganadora porque la sensibilidad literaria y profundidad simbólica cautivaron al jurado.

“La organización Escritores del Metroplex, es una institución con proyección internacional, cuyas actividades literarias son de alcance global», aseguró el escritor al tiempo de presentar la obra ganadora del Premio Literario Tennessee Williams 2025.

Aseguró que en la presente edición, el certamen incluyó las categorías de obras de Contenido Pedagógico y Formativo, Literatura Infantil y Juvenil Ilustrada, y Narrativa de Ficción, Poesía y Mundos Imaginarios.

Ledesma informó que para garantizar la transparencia del concurso escogió como miembros del jurado a escritores de renombres en distintos países, entre ellos el Jurado de Curaduría, conformado por Carlos Sarmiento (Colombia) y Santiago de la Cruz (República Dominicana).

De igual manera el Jurado de Premiación, conformado por Óscar Javier López Mancilla (México), Juan Luciano Amadís (República Dominicana) y Celia Roca Martín (España).

“Tras un riguroso proceso de evaluación los miembros del Jurado dieron a conocer el Acta del Veredicto, documento en el que se consignan las deliberaciones, valoraciones y decisiones finales que determinaron la obra ganadora y las menciones de honor del certamen”, argumentó Ledesma.

El director de la organización Escritores del Metroplex afirmó que en el acta donde se ofrecen los resultados finales de los miembros del jurado, también se hace constar que la obra ganadora absoluta corresponde a“Anatomía del agua”, autoría de Lilia Cenobia Ramírez Carrera.

Entre otras obras, a través del concurso también fueron distinguidas las Menciones de Honor: “Los Evangelios Apócrifos”, de Miguel Ríos Bonilla (Colombia) y “Los Instintos del Sepulturero”, de Rafael Tejeda de Luna (México).

El galardón incluyó un premio económico de 1,000 dólares, además de la edición y publicación de la obra ganadora, un diploma de reconocimiento, promoción en redes sociales y portales literarios, difusión en medios de comunicación hispanos, y una presentación especial durante la Feria Internacional del Libro de Dallas 2026.

La organización Escritores del Metroplex, que dirige el escritor dominicano Luis Ledesma, está conformada por un equipo de autores y promotores culturales que trabajan incansablemente desde la ciudad de Dallas, desarrollando actividades literarias de gran envergadura tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, en una constante misión por unir a la comunidad hispana a través de la palabra escrita.