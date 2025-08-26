“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 



He estado ausente de esta columna, y me parecía justo volver con un tema que no admite silencios: la violencia de género. En República Dominicana seguimos escuchando frases como “eso no es para tanto” o “ella lo provocó”, expresiones que parecen menores pero que alimentan una cultura que justifica la agresión. Precisamente contra esa normalización surge la campaña “Eso es violencia”, promovida por Mujeres en Desarrollo Dominicano (MUDE), Save the Children, Sindicalistas Sin Fronteras (ISCOD) y Alianza ONG, con apoyo del Ministerio de la Mujer y de la Unión Europea.



Su fuerza radica en aspectos simples: habla desde lo cotidiano, desde lo que ocurre en la calle, la casa, la escuela o el trabajo. Y lo hace para ayudarnos a reconocer como violencia aquello que durante años hemos excusado o silenciado: los celos, el control, los comentarios sexuales no deseados, el acoso.



Los estudios que acompañan esta campaña revelan que una gran parte de la población, sobre todo jóvenes, no identifica estas conductas como violentas. A esto se suma el papel de los medios: según un análisis de más de 5,200 publicaciones en 2024, apenas un 4.34 % contenía mensajes de prevención y casi un 3 % incluía elementos de revictimización, culpando directa o indirectamente a las víctimas. En otras palabras: hablamos de violencia, pero no enseñamos a prevenirla.



La iniciativa nos recuerda algo fundamental: la violencia no empieza con el golpe. Empieza con la broma que hiere, con la palabra que silencia, con la mirada que acosa. Nombrar estas prácticas es un acto político y necesario, porque lo que se nombra se reconoce, y lo que se reconoce puede transformarse.



El reto ahora es ir más allá del eslogan. Como sociedad, tenemos que decidir si seguimos repitiendo frases que justifican, o si nos atrevemos a reemplazarlas por palabras que acompañen, protejan y construyan empatía.



Regreso a esta columna convencida de que el periodismo también debe decir “eso es violencia”: cuando se trivializa un feminicidio, cuando se culpabiliza a la víctima o cuando se omite información de prevención. Nombrar incomoda, pero también transforma.

Decirlo es, sin duda, el primer paso para no repetir lo que nos hace daño. Que esta capa;a sivar para que comenzarlo a decir basta, eso es violencia!.





