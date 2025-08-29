Eso es violencia: la campaña que rompe el silencio y enfrenta lo que la sociedad normalizó

La violencia no es solo física o sexual; también se manifiesta de manera política, económica, emocional, psicológica, social y verbal. El problema es que culturalmente, los dominicanos han aprendido a ejercerla y normalizarla. En este contexto surge la campaña “Eso es violencia”, que busca que la sociedad identifique estas conductas por su nombre.

Incluso frases cotidianas como decirle a un niño “Los hombres no lloran” o “Tienes que callar” son consideradas formas de violencia.

Qué diferencia la campaña

El periódico Hoy conversó con Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), quien junto a Save The Children Dominicana, Alianza ONG y Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) han lanzado esta iniciativa.

Según la señora Álvarez, la campaña se distingue por su cercanía y su lenguaje cotidiano, usando a la misma gente para hablar directamente a la cámara y así generar mayor empatía con el público.

“Porque no es un asunto de masculinidad, es de abuso, es un asunto que se da en todo el ciclo de vida, es un asunto que se da cuando se revictimiza, es un asunto que se da cuando hay una violencia sexual”, indica Álvarez.

Rosa Rita Álvarez al ser entrevistada por Nelson Marrero, subdirector del periódico HOY. Foto/Félix Rojas.

Todas las personas, directa o indirectamente, han estado en contacto con la violencia o conocen a alguien que ha sido víctima. De esta manera “podrá entender por qué esas cosas han sucedido y que están mal” y añadió que “porque estén mal no tenemos que seguirlas reproduciendo”, sino “hacer un esfuerzo de cambiar”.

Además, Álvarez destaca la importancia de que las personas se identifiquen con la campaña, lo que contribuye a una mayor sensibilización hacia la violencia.

El objetivo final es que la sociedad cambie la forma de percibir la violencia y sea más solidaria con quienes la padecen.

Capacitación: eje central de la campaña

La iniciativa también se centra en la capacitación directa, trabajando con niños, adolescentes, mujeres y mujeres adultas para abordar la violencia en las distintas etapas de la vida.

Álvarez señala que la violencia se manifiesta de diferentes formas a lo largo de la vida y que es producto de un sistema patriarcal:

“El sistema que nosotros tenemos en sentido general, patriarcal, que trasmite que el hombre sea el que detecte el poder, que sea el que se encargue de ser la representatividad en el hogar, todo esto se va constituyendo como una forma de violencia en el interior de la familia”.

Sostiene que aunque la ley de violencia ha existido por 25 años, su aplicación no siempre protege a las mujeres.

“Las mujeres tienen temores, temores a veces de ir a hacer las denuncias, temores en relación a que si el marido se entera qué va a suceder, ‘no tengo a dónde ir después de que él se entere’, si se pone más agresivo después de la denuncia”, dice la directora de MUDE.

Prevención y revictimización

Álvarez explica que muchas víctimas se sienten intimidadas al denunciar, porque a veces se les cuestiona como si ellas hubieran causado la violencia, lo que genera miedo e inseguridad.

“Se hacen esfuerzos para que toda persona que va a recibir a una mujer que va a poner una denuncia tenga un trato respetuoso con ellas, pero no siempre sucede así”, comenta con pesar.

Más allá de la denuncia, la prevención es clave. La campaña busca generar cambios culturales, cuestionando patrones patriarcales que se han trasmitido de generación en generación.

La iniciativa también busca explicar conceptos que muchas personas desconocen, como masculinidad, revictimización e interseccionalidad: “Para que las personas puedan entender mucho mejor de qué estamos hablando”, dice.

Hasta ahora, la campaña ha alcanzado a unas 5,000 personas directamente y espera impactar a 2.5 millones a través de medios, escuelas y capacitaciones.

Comprender qué es violencia y no minimizar

Aunque no se abunde mucho o las minimicen, en los hogares surgen muchísimas formas de violencia. La misma Rita ejemplificó un caso:

“Hay otro asunto que debe verse como violencia porque es una forma de abandono: los hombres cuando se separan de las mujeres se olvidan de los hijos. Entonces, muchas veces ni siquiera le responden económicamente, pero además tampoco les responden emocionalmente”, subrayó.

Parafraseando a Álvarez, la campaña ayuda a que la sociedad comprenda que lo que antes se consideraba “normal” puede ser violencia, fomentando el cuestionamiento y el cambio de esas conductas.

Qué se necesita para cambiar

Para Álvarez, el cambio cultural requiere esfuerzos conjuntos de la sociedad civil, escuelas, grupos feministas y el Congreso. La educación es clave para que los niños crezcan con actitudes respetuosas e igualitarias.

“Hay que dar directrices, hay que lograr que las personas entiendan poco a poco de qué es que hablamos. Por eso, esta campaña juega un papel importante, porque es decirles de qué es que hablamos, entiéndelo para que cambies”.

Álvarez ejemplifica cómo la violencia y la masculinidad se inculcan desde pequeños:

“Cuando hay esta distribución interna de trabajo, de la relación de pareja, no puede haber respeto. Entonces, donde no hay respeto, ¿qué es lo que hay? Violencia”, argumenta.

“Tenemos que defender el respeto que ellas merecen, defender la igualdad que está en nuestra constitución, defender las oportunidades que deben tener. Pero , al igual hay que lograr que los hombres comprendan el por qué ellos han actuado de esa manera. Porque son producto de lo que le han enseñado de generación en generación”.

“Se hacen esfuerzos por cambiar, pero ha sido lento”, concluye.

