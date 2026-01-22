Una ciudad destino consolidada que aporta al turismo dominicano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana hoy día se consolida como la economía más grande de la región y el destino turístico más desarrollado, la cual además ha incrementado significativamente el número de visitantes que llegan al país, considerando la gran diversidad de actividades que se han sumado al turismo en general en los últimos cinco años.

Cap Cana hoy no es solo una Ciudad Destino privada consolidada, sostenible y avanzada, sino que además se encamina cada día a ser un referente de ciudad inteligente y tecnológica, que marcará un antes y después en la República Dominicana, así como el destino deportivo más atractivo para disciplinas del más alto nivel y exigencia. Albergamos en nuestra ciudad muchas de las bondades y avances que se le adjudican al país en general en materia turística y económica, ya que somos un destino turístico, inmobiliario, hotelero y diversificado, que va de la mano de la sostenibilidad, con un crecimiento estructurado pensado y planificado a futuro y que cada vez más se acerca a ser un referente mundial del modernismo, la tecnología, y el turismo de lujo.

Cap Cana ha atraído inversiones superiores a los US$4,758 millones en sus 23 años de historia, lo que representa un promedio de US$213 millones anuales. La infraestructura subyacente, valorada en más de US$1,200 millones, sustenta el clúster inmobiliario de lujo más grande de la República Dominicana. El proyecto en sí genera más de 20,000 empleos (directos e indirectos), contribuyendo significativamente al bienestar social de la zona, y tiene una actividad diaria que la hace ser la ciudad ideal para las personas vivir, trabajar, disfrutar y recrearse.

Movilidad vehicular de más de 15 mil al día

Con 9,082 habitaciones en operación entre inmobiliarias y hoteleras, y unas 7,767 en construcción, y con más de 5 millones de vehículos que circulan anualmente, Cap Cana demuestra cómo está teniendo un crecimiento sostenido e imparable de cara a los próximos tres años, que sin duda alguna se refleja directamente en el aumento de más visitantes, más residentes, y una diversificación de la oferta más completa.

Cap Cana

Hoy la Ciudad Destino utiliza la tecnología como instrumento para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes, con una gestión real de datos en materia de seguridad, movilidad, turismo y medioambiente.

Su infraestructura es suficiente y capaz de incluir en su totalidad la Inteligencia Artificial en la demarcación. En la actualidad existen cámaras urbanas, monitoreo vial, y controles de velocidad que a su vez capturan toda la data necesaria para construir análisis y tener respuestas rápidas ante cualquier eventualidad. Así mismo, a través de las diferentes empresas de servicios CENETUR, ACUATUR y CCTEL se tienen herramientas necesarias para la integración y medición del consumo de agua, de energía y de conectividad. Dentro de algunos proyectos a futuro se está trabajando en un sistema que facilite el acceso a experiencias y servicios; que aporte transparencia y una mejor trazabilidad de las transacciones. Como parte de convertir el destino en una ciudad inteligente está el hacer de nuestra economía una que sea digital, con plataformas de pagos y que además incluya el dinero digital no bancarizado. Todos estos aspectos estudiados con mucha minuciosidad, y aspirando a la seguridad de todos. La sostenibilidad y la modernidad son elementos esenciales de este valor agregado del destino. La moderna infraestructura de servicios con que ha crecido y cuenta, ha permitido que Cap Cana obtenga un gran reconocimiento internacional, permitiendo que desarrolladores construyan sus productos sobre una base sólida y con una gran capacidad para el crecimiento a futuro.

En materia de innovación y en la búsqueda constante de crear y consolidarse como un destino de clase mundial, que convierta a la República Dominicana en un referente internacional, Cap Cana se caracteriza desde sus inicios por ser sede de grandes eventos deportivos internacionales del más alto nivel, manteniendo así activo el turismo por todo el año.

Cap Cana

En la Ciudad Destino, el deporte se vive como una experiencia integral que involucra a atletas profesionales, aficionados, familias, comunidades locales y colaboradores del sector que aprovechan a Cap Cana como campo de entrenamientos y viajes profesionales vinculados a este mundo.

Eventos como el ATP Challenger 175, el turismo de resistencia como el IRONMAN 70.3, el golf, la pesca deportiva, el football, el frisbee, el pádel, el polo, entre otros, así como muchas disciplinas que se ven en la rutina diaria gracias a las diversas instalaciones que existen en Cap Cana Sport City, encuentran espacio en este maravilloso paraíso. Aspiramos a ser un país modelo, y que cuente con una diversidad de actividades varias como las culturales, de recreación, de ocio, y de aventuras que permitan seguir atrayendo el turista tradicional, y el que nunca ha pisado el Caribe. Con nuestra oferta en Cap Cana, atraemos más desarrollos, más atracciones, más ingresos por divisas, más creación de empleos, más vuelos internacionales, y más inyección directa a distintos sectores de la economía.