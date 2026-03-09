Pagos digitales e inclusión financiera: un motor de crecimiento para República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La forma en que pagamos está cambiando a una velocidad sin precedentes. Los pagos digitales han dejado de ser una opción para convertirse en un pilar fundamental de la economía moderna, contribuyendo a la innovación, seguridad financiera y apertura de nuevas oportunidades para millones de personas y pequeños negocios.

Hoy, más que una tendencia tecnológica, la digitalización de pagos es una estrategia de desarrollo económico. En República Dominicana, esta transformación ya está generando impactos tangibles en comercios, consumidores y comunidades, impulsada por el aumento en el acceso a smartphones, la expansión de la infraestructura financiera y el compromiso de líderes del sector como Mastercard. Este artículo explora el crecimiento de los pagos digitales, su adopción en el país, el impacto en comercios y consumidores, y las perspectivas futuras, respaldado por datos recientes y estudios especializados.

Del efectivo a un ecosistema más ágil, seguro y competitivo

Los pagos digitales incluyen todas las transacciones electrónicas realizadas con tarjetas, billeteras móviles, pagos sin contacto o soluciones basadas en dispositivos inteligentes. Estas herramientas eliminan fricciones, reducen riesgos de manejo de efectivo y permiten a comercios y consumidores operar con mayor eficiencia.

América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor dinamismo en la adopción de pagos digitales, impulsada por el acceso a teléfonos inteligentes y la expansión de billeteras digitales. Según estudios recientes de Mastercard, el 85% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la región que aceptan pagos digitales reportan un impulso significativo en su crecimiento, gracias a mayores ventas, escalabilidad operativa y mayor seguridad.

Esta transición representa una oportunidad económica de hasta US$448 mil millones para los comercios minoristas pequeños en Latinoamérica y el Caribe, mediante la digitalización de transacciones B2C y B2B.

En República Dominicana, el entorno es particularmente favorable: el sector fintech creció con tasas superiores al 20% anual en banca digital y pagos electrónicos entre 2023 y 2024, y más del 50% de los bancos locales ofrecen billeteras digitales o integran plataformas como Apple Pay y Google Pay, facilitando pagos electrónicos. Además, tecnologías como Tap on Phone permiten convertir cualquier celular con NFC en una terminal de pago, reduciendo barreras, especialmente en el comercio informal.

Adopción acelerada en República Dominicana: datos que hablan por sí mismos

La adopción de pagos digitales en el país ha sido notable. El estudio “Pymes: el panorama de adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe”, revela cifras impactantes para República Dominicana:

El 81 % de las PYMES que aceptan pagos digitales reportan un impulso significativo en su crecimiento.

El 86 % considera estos pagos esenciales o muy importantes para su operación

El 65 % asegura que no podrían seguir operando sin esta opción

El 83 % ha logrado ahorrar tiempo y costos desde su implementación

El 88 % percibe que los pagos digitales hacen su negocio más seguro

El 82 % afirma poder ofrecer nuevos servicios

El 80 % asegura haber mejorado la experiencia del consumidor

Estos datos muestran que la digitalización no solo moderniza la operación, también mejora la rentabilidad, la seguridad y la relación con el cliente. Además, Mastercard estima que programas regionales de pagos móviles podrían generar un incremento del 25 % en la adopción entre comercios aliados y la incorporación de más de 100,000 nuevos usuarios al ecosistema digital en los primeros 12 meses.

La digitalización como motor de crecimiento para las pymes

Tanto a nivel global como regional, las pymes representan un catalizador para la economía. A nivel mundial, estas:

Representan el 90 % de los negocios

Generan más del 50 % del empleo global

Contribuyen a más de la mitad del PIB en la mayoría de los mercados

En Latinoamérica y el Caribe, las pymes representan más del 99 % del tejido empresarial y generan alrededor del 60 % del empleo formal. En República Dominicana, su rol es decisivo, pero muchas enfrentan limitaciones en acceso a capital y herramientas digitales, lo que reduce su competitividad.

Esto no hace más que reforzar el posicionamiento que las pequeñas y medianas empresas ya han conquistado: el de ser el verdadero corazón de la economía, tanto a escala global como regional, impulsando el empleo, dinamizando los mercados y sosteniendo el tejido productivo de nuestras comunidades.

Inclusión financiera: integrar a más negocios a la economía digital

La digitalización también cumple un rol social: integrar a más emprendedores al sistema financiero formal. A través de Mastercard Strive, la compañía ha apoyado la transformación digital de 11.5 millones de pymes en 15 países, y recientemente superó su meta global de integrar más de 50 millones de pequeños negocios a la economía digital.

En República Dominicana, el programa Strive RD ha impactado en su primera fase a directamente a cerca de 3,000 pymes, muchas de ellas lideradas por mujeres, a través de programas de formación y mentoría digital.

Además, programas como EMPRO (Empresarias Progresando), en alianza con Banco BHD, Fundación PriceSmart e INCAE, combinan educación financiera, comercio electrónico y mentoría personalizada para impulsar el crecimiento sostenible de emprendedoras locales.

Beneficios para los usuarios: tecnología, seguridad y conveniencia

Para que la digitalización avance, la seguridad es esencial. Mastercard integra estándares de tokenización, autenticación biométrica y soluciones sin contacto que protegen los datos del consumidor y reducen el fraude. Herramientas como Click to Pay, Tap on Phone y Passkeys, junto con recursos del Mastercard Trust Center y My Cyber Risk, ayudan a los pequeños negocios a fortalecer su ciberseguridad.

La combinación de conveniencia y protección es clave: cuando pagar es más fácil y seguro, la adopción crece de forma natural. Cada comercio que acepta pagos digitales contribuye a:

Reducir costos operativos

Formalizar su actividad

Generar historial transaccional

Acceder a financiamiento

Mejorar su experiencia de cliente

El resultado va más allá del negocio individual: familias progresan, comunidades se fortalecen y el país gana competitividad. Por eso, digitalizar pagos no es solo innovación tecnológica; es una decisión estratégica de desarrollo económico.

Hacia un futuro digital inclusivo y mayor desarrollo de República Dominicana

“El crecimiento de los pagos digitales en República Dominicana no es solo una tendencia tecnológica: es una apuesta estratégica por la inclusión financiera, la eficiencia operativa, la seguridad transaccional y nuevas oportunidades para pymes y consumidores, lo que se traduce en una economía más competitiva”, afirma Tomás Alonso, country manager de Mastercard para República Dominicana y Haití.

La evidencia es clara: los negocios que adoptan pagos digitales crecen más rápido, operan mejor y construyen relaciones más sólidas con sus clientes. Apostar por los pagos digitales beneficia a consumidores, comerciantes y comunidades enteras, construyendo un ecosistema sostenible que impulse el desarrollo económico y social.

Impulsar esta transformación —a través de tecnología, educación y alianzas— es clave para construir una República Dominicana más moderna, inclusiva y resiliente. Ese es el compromiso que Mastercard continúa fortaleciendo día a día, a través de estándares de clase mundial.