ESPAÑA CON OPCION A CORONA

Vencieron a Argentina. Ricky Rubio fue el mejor por España con 25 puntos. Afirma está optimista de que su país luchará uno de los primeros lugares del Campeonato Mundial de Basket

El jugador de la Selección española Ricky Rubio afirmó ayer que tras haber ganado a Argentina en un igualado partido amistoso, los jugadores han aprendido que tienen que ser duros tanto física como mentalmente para poder tener una buena actuación en la inminente Copa del Mundo. “Ha sido un partido duro, ellos juegan muy físico, con mucha energía y nos han enseñado lo que tenemos que hacer para avanzar. Simplemente tenemos que ser duros, física y mentalmente”, apuntó el base de los Phoenix Suns.

Después de tres primeros cuartos no tan excepcionales, Rubio ha hecho un brillante 4to parcial anotando 17 puntos decisivos para la victoria española y convirtiéndose así en el máximo anotador, con 25 tantos. “Estoy de acuerdo en que en un mismo partido hay muchos momentos y se tienen que valorar. No estaba contento con mi actuación en los tres cuartos y me he parado a pensar qué estaba pasando (…) y he logrado conectarme al final”.