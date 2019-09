España irá comicios si no hay acuerdo esta semana

España inicia hoy una semana clave, de un auténtico vértigo político, para ver si es posible un cada vez más improbable acuerdo de gobierno entre partidos de izquierda o se convocan las cuartas elecciones en menos de 4 años.

El atasco político que sufre el país tras las elecciones del 28 de abril, llega a la hora de la verdad con el inicio hoy de dos días de consultas del rey Felipe VI con líderes de los partidos con presencia en el Congreso para determinar si hay un candidato con apoyo parlamentario suficiente para la Presidencia del Gobierno.

Las reuniones con los dirigentes de los grandes partidos serán mañana y ahí se sabrá si el líder socialista y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene o no respaldo político. En caso negativo, se convocarían elecciones el 23 de septiembre, que es límite del plazo legal, y los comicios tendrían lugar el 10 noviembre.

El bloqueo se debe en que el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, vencedor de los comicios de abril pero sin mayoría suficiente, no quiere formar un Gobierno de coalición con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP). Y, precisamente, UP solo apoyaría que Sánchez siga en el poder si este admite un Ejecutivo de coalición.