España se luce con la lata de anchoas más grande del planeta

  • EFE
España se luce con la lata de anchoas más grande del planeta

La localidad cántabra de Laredo, en el norte de España, ha culminado este viernes el reto de elaborar la lata de conservas más grande del mundo, con 3.232 anchoas, en una iniciativa solidaria para ayudar a enfermos de cáncer.  

En la iniciativa, de una conservera local, se han empleado anchoas del Cantábrico con “una maduración y sabor de primera calidad».

En el procesado ha participado un equipo de 15 expertas mujeres, que han exhibido la labor minuciosa de sobar y adecentar la materia prima ante la mirada de cientos de curiosos.  

Durante más de dos horas, la empacadora ha depositado una a una cada anchoa en el enorme envase, de un metro de diámetro, diseñado para la ocasión, con un peso final de 30 kilos.   Tras lograr el récord, las anchoas se han despachado a un precio simbólico para destinar lo recaudado a la Asociación Española Contra el Cáncer.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

España se luce con la lata de anchoas más grande del planeta
España se luce con la lata de anchoas más grande del planeta
29 agosto, 2025
Alejandro Nieto
Alejandro Nieto
29 agosto, 2025
Los sorprendentes beneficios para la piel de la Tomatina
Los sorprendentes beneficios para la piel de la Tomatina
27 agosto, 2025
  Detienen en España a curandero que prometía sanar con sexo y conjuros
  Detienen en España a curandero que prometía sanar con sexo y conjuros
26 agosto, 2025
La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  
La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo