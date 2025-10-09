Especialista aconseja a población que se inmunice



El presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología recomendó a la población adulta que se prepare para acudir a los centros de vacunación públicos y privados del país.

El doctor Jose Brea del Castillo se refirió a la alta incidencia de virus que se registran en el país y a la necesidad de evitar complicaciones.

“Esta temporada es abundante la gripe, influenza, sincitial respiratorio y otras infecciones respiratorias, por eso la vacuna se aplica todos los años”, dijo el especialista. Lo ideal es que todos se coloque desde los seis meses de edad. Los niños de seis meses a cinco años, adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas deben vacunarse contra la influenza. En el caso de las mujeres embarazadas es muy segura, ella es vulnerable a la influenza. Si se vacunan evitan ir a una gravedad, a una unidad de cuidados intensivos o hasta la pérdida de su bebe. Por eso es importante vacunarse.

Todavía no ha llegado al país el monoclonal contra virus respiratorio, explicó el especialista. El fármaco esta disponible desde el ano pasado en Estados Unidos. Las vacunas publicas se compran a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Se esperan vacunas

Se dará a conocer información en los próximos días la llegada de las vacunas del sector público. Justo en esta temporada se conoce de un importante incremento de las infecciones respiratorias en población infantil y personas mayores de 60 años.

En hospitales como el pediátrico Robert Reid Cabral, Hugo Mendoza y Arturo Grullón, se trata de a primera causa de consulta e ingresos. También se reporta alta presencia de pacientes adultos y menores de edad en clínicas de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, Azua, Barahona y Salcedo. En Santo Domingo, los neumólogos reportan presencia de personas mayores de edad con infecciones respiratorias que tardan hasta tres semanas con mucosidad, fiebre y dolor de cabeza. Virus sincitial respiratorio (VSR) e influenza son los de mayor presencia.

Doctor José Brea del Castillo, experto en vacunas.

Centros privados

La vacuna contra la influenza ya esta disponible en los centros privados de salud. Sin embargo, no se ha anunciado el proceso de inmunización en los centros de Salud Pública.

La vacunación contra la influenza estacional es la mejor herramienta para prevenir complicaciones graves, especialmente en adultos mayores, niños menores de tres años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.