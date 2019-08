Esperan más inmigrantes enfermos por medida Trump

Algunos médicos y expertos en salud pública advierten que las nuevas normas de inmigración en Estados Unidos traerán consecuencias graves para la salud de la población y un aumento en los costos: los diabéticos no acudirán a sus revisiones rutinarias, los asmáticos jóvenes no obtendrán atención preventiva y habrá un aumento en las costosas visitas a las salas de emergencia.

Dicen que los cambios radicales, que les negarían la residencia permanente a muchos inmigrantes, harán que dejen de utilizar el Medicaid (el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los pobres o discapacitados), los cupones de alimentos y otro tipo de asistencia pública.

El gobierno del presidente Trump pregona su enfoque enérgico como forma de mantener sólo a inmigrantes autosuficientes en el país, pero expertos en salud sostienen el cambio podría forzar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer legalmente en el país.

“La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias“, opinó Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York. “Le va a costar mucho dinero al sistema“, agregó.

A los inmigrantes que quieren obtener la residencia legal permanente, a través de la comúnmente llamada “green card“, se les ha exigido desde hace mucho tiempo que demuestren que no serán “una carga pública“.

El gobierno de Trump anunció el lunes que redefiniría el término para referirse a aquellos que tienen menos probabilidades de recibir prestaciones públicas durante un cierto período. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) también tendrá en cuenta otros factores, como los ingresos, la educación y el dominio del inglés. “Queremos ver gente que venga a este país y sea autosuficiente“, dijo Ken Cuccinelli, director interino del USCIS.

Dos condados de California y fiscales de 13 estados entablaron demandas, diciendo que los cambios aumentarán los peligros para la salud pública. Hay indicios de que eso ya está ocurriendo en ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York, afirman los defensores de los inmigrantes.

A las pocas horas del anuncio, una abogada de inmigración de Minnesota dijo que recibió una ráfaga de llamadas de clientes preocupados sobre si debían dejar de recibir ayuda del Medicaid o no.

Una organización sin fines de lucro de Detroit, que ayuda a los latinos e inmigrantes con servicios sociales, dijo que su vestíbulo, por lo general repleto de gente, estaba vacío el día después de que se dieron a conocer las reglas.