Esperando el informe

  • Claudio Acosta
Esperando el informe

Claudio Acosta

Esperando el informe.- Aunque en este país, para nuestra desgracia, una noticia “mata” a la anterior, pasando de un escándalo a otro sin que muchas veces hayamos podido asimilar su verdadera dimensión o su impacto en nuestras vidas, somos muchos los que estamos esperando “por hora” que se dé a conocer el informe sobre la investigación realizada por el Ministerio Público sobre la balacera que se produjo en una peluquería de La Barranquita, en Santiago, donde murieron cinco jóvenes en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional.

Según reveló Diario Libre, los fiscales responsables de la investigación ya tienen listo un informe preliminar, que se daría a conocer “en las próximas horas”. La publicación señala que la pesquisa se centró en determinar la responsabilidad de los agentes policiales actuantes, para lo cual recolectaron pruebas en el lugar de los hechos. ¿Habrán logrado recuperar los videos de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la peluquería, que según las denuncias se las llevaron los policías luego de la matanza? ¿Incluyó esa investigación el interrogatiro a los agentes involucrados, sin dejar fuera al cabo “gravemente herido” en el supuesto enfrentamiento?

Puede leer: Barbas en remojo

Lo ocurrido en la peluquería de La Barranquita volvió a poner en evidencia, de manera dramática, el inaceptable comportamiento de los miembros de la Policía Nacional en nombre de la lucha contra la delincuencia, que sin embargo hemos tolerado durante demasiado tiempo. Por eso hay que saludar que el Ministerio Público haya decidido abandonar su inercia ante las ejecuciones extrajudiciales que esa institución ha venido disfrazando de intercambios de disparos, aunque haya sido a causa de la presión social, y el hecho indiscutible de que esta vez se le pasó la mano. Algo que tarde o tempramo iba a suceder, pues no podía esperarse otra cosa luego de permitir que sus miembros hayan llegado a creerse que tienen licencia para matar supuestos o verdaderos delincuentes sin ninguna consecuencia.

Claudio Acosta

Claudio Acosta

Publicaciones Relacionadas

Esperando el informe
Esperando el informe
26 septiembre, 2025
Luis Abinader envía informe sobre SENASA a la Procuraduría, advierte a sus funcionarios «que no se equivoquen»
Luis Abinader envía informe sobre SENASA a la Procuraduría, advierte a sus funcionarios «que no se equivoquen»
14 septiembre, 2025
Lo que contienen las 150 propuestas debatidas en el CES sobre Haití
Lo que contienen las 150 propuestas debatidas en el CES sobre Haití
13 agosto, 2025
Nuevo estadio de Lidom: ¿Qué reveló el informe técnico y financiero? 
Nuevo estadio de Lidom: ¿Qué reveló el informe técnico y financiero? 
8 agosto, 2025
Alfredo Pacheco anuncia «avance» en discusión del nuevo Código Penal
Alfredo Pacheco anuncia «avance» en discusión del nuevo Código Penal
29 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo