Esperando el informe.- Aunque en este país, para nuestra desgracia, una noticia “mata” a la anterior, pasando de un escándalo a otro sin que muchas veces hayamos podido asimilar su verdadera dimensión o su impacto en nuestras vidas, somos muchos los que estamos esperando “por hora” que se dé a conocer el informe sobre la investigación realizada por el Ministerio Público sobre la balacera que se produjo en una peluquería de La Barranquita, en Santiago, donde murieron cinco jóvenes en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional.

Según reveló Diario Libre, los fiscales responsables de la investigación ya tienen listo un informe preliminar, que se daría a conocer “en las próximas horas”. La publicación señala que la pesquisa se centró en determinar la responsabilidad de los agentes policiales actuantes, para lo cual recolectaron pruebas en el lugar de los hechos. ¿Habrán logrado recuperar los videos de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la peluquería, que según las denuncias se las llevaron los policías luego de la matanza? ¿Incluyó esa investigación el interrogatiro a los agentes involucrados, sin dejar fuera al cabo “gravemente herido” en el supuesto enfrentamiento?

Lo ocurrido en la peluquería de La Barranquita volvió a poner en evidencia, de manera dramática, el inaceptable comportamiento de los miembros de la Policía Nacional en nombre de la lucha contra la delincuencia, que sin embargo hemos tolerado durante demasiado tiempo. Por eso hay que saludar que el Ministerio Público haya decidido abandonar su inercia ante las ejecuciones extrajudiciales que esa institución ha venido disfrazando de intercambios de disparos, aunque haya sido a causa de la presión social, y el hecho indiscutible de que esta vez se le pasó la mano. Algo que tarde o tempramo iba a suceder, pues no podía esperarse otra cosa luego de permitir que sus miembros hayan llegado a creerse que tienen licencia para matar supuestos o verdaderos delincuentes sin ninguna consecuencia.