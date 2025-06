«Esperemos en Dios que la encuentren con vida»: COE sobre niña arrastrada por cañada en Villa Mella

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, expresó su conmoción por los recientes sucesos que han marcado a la sociedad dominicana, incluyendo la desaparición de una niña en Villa Mella y el el desplome del techo del Jet Set y la señora que se accidentó en las ruinas del centro nocturno.

«En la jornada me prometí a mí mismo no volver a hablar sobre el tema, porque eso lacera el alma, eso lacera el alma, es algo que me afecta mucho», declaró Méndez, visiblemente afectado.

Mujer choca contra restos del Jet Set. Foto/fuente externa

El jueves, una mujer perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el mural que honra la memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril. El hecho ha generado consternación entre la ciudadanía.

Sobre las intensas precipitaciones, Méndez señaló en una entrevista en El Despertador, del Grupo SIN, que el COE ha trabajado desde 2016 en un plan de contingencia para eventos climáticos no extremos. «Desde esa época está el tema latente del cambio climático. Una vez cesó el polvo del Sahara y nos afectan ondas tropicales cada tres días«, explicó.

En cuanto a la desaparición de la niña en Villa Mella, Méndez calificó el hecho como doloroso y resaltó los esfuerzos de los equipos de rescate: «Es penosa la desaparición de la niña en Villa Mella. En este caso, la Defensa Civil está haciendo su labor. Esperemos en Dios que la encuentren con vida», expresó.