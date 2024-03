Esposa de dirigente de la FP apresado dice que autoridades actuaron con prepotencia

SALCEDO.- La esposa del coordinador operativo del partido La Fuerza del Pueblo (FP), aseguró que las autoridades cometieron un abuso en contra de su marido, el señor Miguel Almánzar, a quien se le ocupó una escopeta, una pistola y una caja de municiones, todos estos pertrechos con licencia al día, según la dama.

En un video enviado a este medio, la señora Kilsia López, expresó, que cuando las autoridades actuantes entraron a dicha vivienda localizada en el sector San Lorenzo de esta ciudad, la magistrada fiscal, cuyo nombre por el momento se no ha podido obtener, pudo comprobar que las armas de fuego estaban en orden, y pese a ello, según la denuncia, al dirigente político lo apresaron desconociendo que todo estaba en orden.

“Ellos, la policía en entraron, y en presencia de mi hija que se puso nerviosa, de 8 años, dijeron que ya no se podía tener pistola y escopeta, que ya eso no se usa, que eso era ante, la Magistrada le decía que todo estaba bien, y el policía le decía que no, y decía venga revise que esto está mal”, dijo la dama denunciante.

Habla la FP

De acuerdo al presidente de la entidad opositora, el doctor Pablo Antonio Rojas García, lo que se ha estado haciendo en el día de hoy en este municipio, es ilegal, pero sobre todo, según el denunciante selectivo y abusivo.

Precisa, que sin mediar palabras y verificando tal y como lo expresa la esposa de Almánzar en un video enviado a este medio, al dirigente de la FP le ocuparon una escopeta y una pistola, las cuales según dice Rojas García, y como expresa la esposa del detenido, ambas armas están legal.

Señala el presidente de la FP en Salcedo, que en cuanto a lo que respecta al apresamiento del coordinador operativo en esta demarcación, el señor Miguel Almánzar, ellos en las próximas horas y en compañía de un equipo de abogados darán una rueda de prensa para expresar su descontento y la manera abusiva, según Pablo Antonio Rojas, han estado actuando en esta ciudad.