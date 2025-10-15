Esposa de Liondy Ozoria explica por qué decidieron no llevar más a su hijo al colegio

La esposa del humorista Liondy Ozoria, Andry Medina, reveló este miércoles que su hijo Said, quien tiene autismo, necesita una maestra acompañante para poder continuar en la escuela, pero la familia no cuenta con los recursos económicos para cubrir ese gasto.

«Said necesita una maestra acompañante mientras se adapta a esta nueva etapa. No tengo dinero ahora para costear esa nueva necesidad que el tiene«, escribió Medina en su cuenta de Instagram, donde además pidió ayuda al Gobierno:

“¿Quieres ayudar? Mándame las rizadas para el salón @fiestarizada. Habla con @luisabinader y @raquel_arbaje para que me consigan un nombramiento”, dijo.

La madre explicó que Said se encuentra bien dentro de su condición y que decidió retirarlo del colegio porque su comportamiento podría afectar el desarrollo normal de las clases. “Yo entiendo que la empatía debe ser recíproca y que su comportamiento podía afectar el desarrollo adecuado de las rutinas escolares”, comentó.

La publicación surge dos días después de que Liondy Ozoria compartiera entre lágrimas un video donde anunció que no llevarían más a su hijo al colegio y que solo enviarían su mochila para que le dejen tareas.

«Es Lunes, decidimos no llevar mas al niño al colegio debido a situaciones que no podemos controlar en relación a su comportamiento y hoy es el primer día que solo llevo la mochila para que le dejen tareas y nosotros ayudarlo en casa… es raro, es difícil, es frustrante, pero es lo que toca cuando no hay de otra… pero sostengo que Dios cambia mi lamento en Baile… así que fui a abrir mi negocio y continuar con el nuevo día que recibimos como regalo divino», indicó el artista.

La pareja ha recibido una ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de personas les han enviado mensajes de solidaridad y admiración por su fortaleza como padres.

