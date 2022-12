Esposa de Sergio Carlo habla tras operación

La esposa de Sergio Carlo, Gabriela Arriaza, habló por primera vez tras ser sometida a una cirugía para extraerle un tumor cerebral.

La explicación sobre el proceso y los síntomas de la enfermedad, lo publicó a través de varios videos que fueron compartidos en su red social Instagram.

“Hace varios meses comencé a tener dolores de cabeza, depresión, cansancio, frustración, vómitos y con una abrumadora sensación de estar loca visité a siete médicos en la República Dominicana y me dijeron que era estrés, me dieron medicamentos contra la depresión y contra la ansiedad y que esto me ayudaría en poco tiempo, después comencé a sentir que tenía el lado izquierdo de mi cuerpo adormecido y se me hizo difícil tragar», explicó.

Alertó además a las personas para que nadie sea víctima de un mal diagnóstico como ella lo vivió.

«Cuando pedí una resonancia magnética me dijeron que no estaba médicamente indicada a pesar de que tenía síntomas similares a los de un derrame cerebral, fue entonces cuando intervino mi familia, me compraron un boleto a Oregón… se dieron cuenta que las cosas no estaban bien, inmediatamente me hospitalizaron y me hicieron una resonancia magnética con contraste, fue entonces cuando se descubrieron los dos tumores», dijo.

Reveló que el segundo tumor será tratado con radioterapia dirigida el próximo 10 de marzo del 2023.

Se recuerda que el pasado 6 de diciembre, Sergio Carlo, reveló el padecimiento de su esposa Gabriela Arriaza, quien fue diagnosticada con dos tumores; uno en la parte inferior del cerebro y el otro en su oído derecho. El primero fue extirpado el 8 de diciembre.