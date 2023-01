La esposa del comunicador Sergio Carlo, Gabriela Arriaza, continúa evolucionando satisfactoriamente luego de someterse a una cirugía para extraerle uno de dos tumores que les fueron diagnosticados en la cabeza.

Así lo dio a conocer Arriaza, a través de su cuenta de Instagram donde mostró la cicatriz y explicó cómo fue su proceso para que nadie sea víctima de un mal diagnóstico como ella lo vivió.

Además las dolorosas imágenes fueron compartidas con el siguiente mensaje:

¨Este post es un poco “wacala” pero demuestra lo bien que estoy sanando. Muchas personas (yo no) estaban preocupados por lo feo que se veía mi cicatriz. A mí me parece hermoso… es prueba de lo que he sobrevivido¨, posteó.

Esposa de Sergio Carlo muestra la cicatriz

Tras la operación, le quedó una cicatriz de siete pulgadas y media de largo, desde la mitad del cráneo hasta la base del cuello. Solo tomaba la dosis más baja de analgésico.

Sobre los tumores

Se recuerda que el comunicador recientemente había explicado que Gabriela tenía dos tumores, uno se encuentra en la parte inferior del cerebro y el otro en el oído derecho.

¨A veces la vida te da tremendo vejigazo. @gabby_arriaza viene sintiéndose mal desde hace 2 meses. Mareos, desorientación y finalmente vómitos y mucho dolor de cabeza¨, dijo.

Explicó además que Arriaza recibió dos diagnósticos erróneos, en República Dominicana y Atlanta. Pero, los médicos en Oregón identificaron qué estaba afectando desde hace dos meses.

¨Algunos médicos en RD dijeron que era depresión. Algunos médicos en Atlanta dijeron que era estrés… desde hace una semana no podía tragar ni su saliva. Al verse en esta situación decidió irse a Oregón donde su mamá unos días. Le hicieron una resonancia magnética y dieron con el problema¨, comentó.