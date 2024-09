Esposo de Ana Josefa García: «Me gustaría que me dieran la oportunidad de estar con mi hijo»

El padre de la niña Elianna Frías García, supuestamente decapitada por su madre, Ana Josefa García Cuello, reclama a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la provincia Santo Domingo, en el Ensanche Ozama, la custodia de su hijo de cinco años, quien habría presenciado el atroz crimen ocurrido el pasado 15 de agosto.

Esmerlin Javier Frías Martínez explicó que el niño, de iniciales E. J. F. G., actualmente se encuentra en un hogar de paso y que la fiscal a cargo del caso, Rocío Martínez, le ha negado la visita.

«Yo estoy reclamando la custodia de mi hijo, ya que desde el día del hecho ellos lo tomaron. Me dijeron que era por precaución para ayudar al niño, pero hasta ahora ni siquiera me permiten una visita personal con él. A mí me gustaría que me dieran la oportunidad de volver a estar con mi hijo, ya que me han negado ese derecho que tengo como padre en medio de este vacío tan grande donde el corazón se me ha estado desgarando, porque me lo quitaron todo», manifestó Frías Martínez.

Continuó: «Solo he podido conversar con el niño por teléfono y videollamadas. La fiscal Rocío Martínez me negó ese permiso, luego de que me habían firmado uno que permitía visitas y videollamadas, y después me ordenó que no».

El padre afirma que el Ministerio Público ha cuestionado el apoyo que brindó a su esposa tras el asesinato de su hija de seis años en su vivienda, ubicada en el Residencial Razón 1, sector Isfapol, municipio Santo Domingo Este. Según él, esto podría ser la razón por la que no le permiten tener contacto físico con su hijo.

«La misma fiscal, Rocío Martínez, me dice: ‘La que es familia y sangre de usted es la niña’. Pero, yo sé que lo que hizo mi esposa no fue voluntario; en realidad, ella no tenía conciencia de lo que hizo», sostiene.

Esmerlin Javier Frías Martínez, padre de Elianna Frías García y esposo de Ana Josefa García Cuello

Esmerlin Javier agregó que solo estaba enterado de que Ana Josefa tenía problemas neurológicos, no esquizofrenia. Además, mencionó que eran una familia feliz, llena de amor, y que oraban todos los días, por lo que no encuentra un motivo lógico por el cual ella pudiera haber cometido ese hecho.

«Yo solo sabía que ella tenía un problema neurológico, pero no conocía específicamente el tipo de enfermedad». Ella siempre fue amorosa, cariñosa; éramos un hogar feliz, lleno de amor y paz, orando todos los días, buscando la presencia de Dios, motivando y ayudando a las demás personas», manifestó.

«Ella fue tratada antes de que yo estuviera en su vida. Desde muy joven fue al médico, luego tuvo otra crisis, que fue la que me comentó cuando estaba terminando la universidad. Me contó que tuvo un problema neurológico, por el cual no pudo graduarse con sus compañeros en ese momento», añadió el padre de la fallecida Elianna Frías García.

Además, comentó que él y el resto de la familia de la médica militar de 44 años están recibiendo apoyo psicológico.

Las declaraciones de Esmerlin Javier Frías Martínez fueron ofrecidas este martes durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», realizada por la periodista Edith Febles.

Zoom

Se recuerda que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Ana Josefa García Cuello. La fémina cumple la medida en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres.

El órgano persecutor ha calificado provisionalmente el hecho como homicidio con premeditación y asechanza, de acuerdo con los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.

Elianna Frías García y Ana Josefa García Cuello. Foto fuente externa.

Seguir leyendo:

Mujer militar decapitó a su hija de seis años en SDE

Así fueron los días previos a mujer decapitar hija, según miembros de la iglesia