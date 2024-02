Esposo de Betty Gerónimo responde a Carlos Guzmán tras decir que “El narco y Gobierno se apoderan de la alcaldía»

El exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, calificó este lunes como extremistas las declaraciones del actual edil, Carlos Guzmán, quien aseguró que el «narco y el Gobierno» quebrantaron «la voluntad popular» de la demarcación.

“Mi esposa y yo somos dos personas conocidas en el país, soy una persona que me he dedicado a mi empresa, el presidente (Luis Abinader) no es narcotraficantes ni yo tampoco, ni el gobierno ni nadie ni Betty tampoco”, dijo.

El también esposo de la alcaldesa electa manifestó además que “todo el que alega un hecho en justicia tiene que demostrarlo… acusaciones como esas no se puede hacer”.

Fernández entiende que Guzmán debe tener más cuidado con sus expresiones porque tanto él como su esposa, y el presidente Luis Abinader (quien los apoyó) son personas respetables y de trayectoria, por lo que podría ser demandado.

Sostuvo además que una de las razones por la cual Carlos Guzmán fue derrotado por su esposa con más de un 55%, se debió a su mala gestión frente a la alcaldía de dicho municipio, en la cual según Fernández incumplió con las demandas de dicho municipio y no aplico de manera correcta el presupuesto.

Sobre los resultados de las elecciones municipales dijo no sorprenderle los resultados ya que “todas las encuestas dicen que Betty ganaba con ese porcentaje”.

Se recuerda que de acuerdo con la Junta Central Electoral (JCE), Gerónimo aventaja al actual alcalde con un 55.64 % frente al 43.49 % de Guzmán.

