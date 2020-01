Esta es la emotiva canción que lanzó Bad Bunny en homenaje a Kobe Bryant

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es uno de los principales exponentes del genero urbano del momento. Afectado por la inesperada muerte del basquetbolista Kobe Bryant, el cantante puertorriqueño le dedicó un tema a la ex estrella de la NBA.

“6 rings” (seis anillos, en inglés), es el nombre que escogió el artista para su obra. El mismo alude a los cinco títulos de la NBA que logró Black Mamba con la camiseta de Los Angeles Lakers. ¿El sexto? el de su matrimonio.

"Sé que la vida es corta como cuento, y en un abrir y cerrar se las lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión, y que para ganar hay que tener corazón", esboza la canción.

El trapero también hace mención a los 81 puntos que logró Bryant en un duelo ante los Toronto Raptors en 2006, la segunda mayor anotación individual en un encuentro en la historia de la liga estadounidense (solo es superado por el emblemático registro de 100 tantos que consiguió Wilt Chamberlain en 1962).

A continuación el video:

"Más de 5 jugadores al mismo tiempo para pararte, nos parecíamos en que hacíamos arte. Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte", escribió Bad Bunny.

Antes de hacer oficial el lanzamiento de este nuevo tema, el cantante le dedicó un sentido posteo a Kobe Bryant en su cuenta de Instagram: “Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspecto para yo poder ser lo que soy hoy. RIP GOAT!!! (descanse en paz, el más grande de todos los tiempos). Gracias por inspirarme tanto!! Gracias por tantas emociones!!! Que triste me siento!!! Se fue una leyenda!! Junto con una hermosa criatura y promesa del baloncesto como lo era tu hija Gianna WOW! Me rompe el alma saber que muy pronto iba a conocerte y compartir contigo!”.

Letra de “6 Rings”:

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamiento’

Y, ¿dónde estará Dios’ metío en estos momento’?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se las lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emocione’, muchas vece’ me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que pa’ ganar hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte

Y que los fracaso’ pueden hacernos más fuerte’

Digan lo que quieran, pa’ mí será’ el mejor, ey

Descansa en paz con el señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortija’

5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hija’

Pensando que una se fue contigo me descontrolo

Pero nah, eso es pa’ que en el cielo no juegue’ solo

Má’ de 81 razones pa’ admirarte

Má’ de cinco jugadore’ al mismo tiempo pa’ pararte

Nos parecíamo’ en que hacíamo’ arte

Black Mamba forever, je

Por siempre vamo’ a recordarte, yeh