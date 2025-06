Pacientes con condiciones alérgicas podrían presentar síntomas como rinitis y tos debido a la presencia de polvo del Sahara

Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que, hasta el momento, no se han identificado en el país casos positivos de la nueva variante NB.1.8.1 del COVID-19, la cual corresponde a una evolución de la cepa ómicron.



La información fue ofrecida por el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, quien afirmó que esta nueva variante no debe ser motivo de alarma, ya que, al igual que otras, está siendo monitoreada de manera continua.



Pérez precisó que no se descarta la posibilidad de que en en el país se detecten casos de dicha variante, sin embargo aseguró que República Dominicana mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante esta eventualidad.



«No debemos alarmarnos, es importante seguir los protocolos nacionales que aplicamos en puertos, aeropuertos y demás puntos de entrada, así como en los hospitales, donde contamos con los mecanismos necesarios para identificar estos casos. Tenemos la experiencia, capacidad diagnóstica y un buen manejo de la enfermedad, que es básicamente el mismo para todas las variantes», resaltó.



El funcionario recomendó a las personas en condición de riesgo, mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla (pacientes inmunodeprimidos), en lugares cerrados o concurridos.



Recordó, además, que existen factores como la vacunación, la inmunidad natural y la exposición previa que contribuyen a disminuir los efectos del virus en la población.



Destacó que «la nueva cepa puede ser más transmisible, pero no necesariamente más severa. Los pacientes podrían presentar los mismos síntomas que en otras variantes, por lo que es importante estar atentos y acudir a los centros de salud en caso necesario».

Pérez reiteró que el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia constante, tanto para esta como para otras enfermedades. Señaló que el monitoreo se realiza a través de los centros de salud, los cuales disponen de pruebas antigénicas, pruebas PCR gratuitas para descartar la presencia del virus.

Para la prueba de Covid-19, opera un puesto fijo, detrás de la sede del Ministerio de Salud, específicamente en Inaguja, el cual ofrece servicios de 8:00 am a 12 del mediodía, de lunes a viernes.

Sobre el polvo del Sahara

El viceministro de Salud Colectiva también indicó que el Ministerio mantiene vigilancia centinela respecto a los virus respiratorios y advirtió que, con la presencia del polvo del Sahara, los pacientes con condiciones alérgicas podrían experimentar síntomas como secreción nasal, estornudos, congestión, picazón en la nariz y garganta, y tos.



Estos síntomas, explicó, en ocasiones podrían confundirse con una infección respiratoria, aunque usualmente no revisten gravedad.



Asimismo, recomendó a las personas con predisposición alérgica acudir al médico en caso de que los síntomas persistan, ya que esta situación puede incrementar los casos de afecciones respiratorias.