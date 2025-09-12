Estadio Olímpico queda cerrado para actividades que impliquen uso del terreno; ¿Qué pasará con concierto Bad Bunny y Batalla de la Fe?

El Ministerio de Deportes y Recreación informó a la ciudadanía que el Estadio Olímpico “Félix Sánchez” queda cerrado para la organización de actividades públicas que impliquen el uso del terreno o el área de la pista, debido a los trabajos de reconstrucción que se están realizando con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A través de un comunicado, el Ministerio aclaró que los usos que se han permitido hasta el momento en medio de la reconstrucción del Estadio han sido conforme a un cronograma riguroso elaborado con los ingenieros y técnicos que trabajan en la instalación, entendiendo que es la única de su tipo disponible en el país.

«El cronograma de trabajo vigente solo contempla un espacio disponible que ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación para una presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny«, declaró la institución.

Bad Bunny

Agregó que, además, se ha autorizado para el 1 de enero la celebración de la actividad religiosa Batalla de la Fe, «con la condición de que el público solo podrá tener acceso al área de gradería, aislando las áreas interiores donde se está trabajando en la pista», dice el comunicado.

La remodelación

El cronograma de trabajo implica la preparación del terreno previo a la instalación de la pista y el moderno equipamiento para atletismo, que es la fase en la que se está trabajando actualmente con la intención de lograr la calificación de categoría uno, para que el país esté en condiciones de montar eventos mundialistas de atletismo.

En la parte central de la instalación, donde funciona el campo de fútbol, también se realizarán algunas intervenciones puntuales para la instalación del equipamiento necesario para las competencias de atletismo. Se recuerda que esa misma área se utiliza para una serie de modalidades de atletismo que son propiamente de terreno.

En tal virtud, insistió que «no se han concedido autorizaciones para el uso del Estadio Olímpico, salvo las otorgadas previamente conforme al cronograma elaborado por los técnicos e ingenieros y que se mencionan en esta nota informativa».

Una vez terminados los trabajos, el Estadio Olímpico se pondrá a disposición del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe para el montaje del evento, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto del 2026, y las competencias de prueba y certificación por parte de World Athletics.

