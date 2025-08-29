Estado concedió a Ucatecila administración del CEB

Bonao, Monseñor Nouel.- Tras un proceso de diálogo entre las autoridades nacionales, académicas y provinciales, el Estado, representado por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), concedió oficialmente a la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), la gestión y administración del Centro Educacional Bonao (CEB).

Además, las autoridades reconocieron la academia como una institución comprometida con el desarrollo educativo de la provincia Monseñor Nouel.

A través de la gestión y administración del CEB, la institución de estudios superiores se compromete a consolidar el centro como un colegio bilingüe, humanista y autosostenible, elevar la calidad educativa; alcanzar la acreditación internacional y ampliar su oferta académica con programas que respondan a las necesidades locales, y proyectar, de forma progresiva, su expansión hacia la educación superior.

“La Ucateci está en el ADN de este centro, ya que es la mejor opción para gestionar y administrar el CEB en beneficio de Bonao, sus habitantes y de la sociedad en general”, expresó el presidente de Fonper, J osé Florentino Rodríguez, durante su intervención, de acuerdo a una nota.

Señaló que “el principal ganador de esta entrega es la provincia y el ambiente que se respira es diferente desde el primer día en que la universidad se involucró en este proceso”.

Por su parte, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de la Diócesis de La Vega y rector de la Ucateci, agradeció la confianza depositada en la universidad. “Venimos con dos propósitos: cumplir con nuestra vocación y misión de iglesia, que es educar, y a contribuir con el desarrollo de la provincia, la región y el país a través de una educación integral”, aseguró.

La gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, manifestó que que no es una casualidad que esta entrega se realice, ya que más de 2,700 profesionales han egresado de allá, al igual que algunos miembros del Consejo de Desarrollo de la provincia Monseñor Noel.

En el acto también participaron Eberto Núñez, alcalde del municipio de Bonao, Josefina Vega, vicepresidenta de Fonper, y monseñor Fausto R. Mejía Vallejo, obispo emérito de San Francisco de Macorís.