Estados Unidos aplaza norma que eliminaba exenciones de entrevista para visas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha decidido postergar temporalmente la implementación de la nueva directriz que requería entrevistas presenciales obligatorias para solicitantes que anteriormente calificaban para la exención de entrevista en el proceso de solicitud de visa.

¿Qué implicaba la nueva directriz?

La disposición, que debía entrar en vigor este 2 de septiembre, eliminaba la exención de entrevistas para ciertos solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo:

Menores de 14 años

Adultos mayores de 79 años

Personas que renovaban visas B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento

La medida buscaba reducir el fraude migratorio y fortalecer los controles consulares, según declaraciones previas de funcionarios estadounidenses.