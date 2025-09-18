Estados Unidos derrota a República Dominicana en Final Six

GUADALAJARA, Jalisco. – Estados Unidos continuó su racha ganadora en el Final Six Femenino de NORCECA 2025, derrotando a las campeonas defensoras República Dominicana 3-1 (25-12, 21-25, 25-20, 25-13) la noche del miércoles en la Unidad Deportiva López Mateos en Guadalajara.

Hoy jueves, el conjunto dominicano se enfrentará a Canadá a las ocho de la noche (hora dominicana) donde tratará de poner su marca de 2-2. El equipo tiene el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

Estados Unidos mejora su récord a 3-0 y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, mientras que República Dominicana cae a 1-2. Los mejores cuatro equipos de la fase de todos contra todos avanzarán a las semifinales. El jueves, Estados Unidos enfrentará a México y República Dominicana se medirá ante Canadá en un duelo crucial.

Las estadounidenses iniciaron el partido con fuerza, construyendo una cómoda ventaja de 14-6 gracias a la ofensiva de Norah Sis, Kendall Kipp y la colocadora Ella Powell. La central Emily Thater lideró la defensa con bloqueos oportunos, mientras que Estados Unidos capitalizó los errores dominicanos para llevarse con comodidad el primer set. Alondra Tapia y Madeline Guillén encabezaron la ofensiva dominicana, pero no pudieron acortar la diferencia.

El conjunto caribeño reaccionó en el segundo set, mostrando mejoría en el bloqueo con Florangel Terrero y tomando ventaja de 19-15 con los ataques de Massiel Matos. Tapia bloqueó a Claire Chaussee y Guillén cerró el set con un remate determinante para empatar el partido 1-1.

El tercer set fue muy disputado hasta el igualar a 16, antes de que Estados Unidos tomara la delantera con dos remates de Chaussee y un par de errores de las dominicanas. Khori Louis se sumó a la ofensiva y Chaussee colocó punto de set en 24-17. A pesar de la reacción final de las caribeñas con un remate y un bloqueo de Geraldine González, Skylar Fields cerró el parcial con un potente remate para adelantar a las estadounidenses 2-1.

Estados Unidos dominó el cuarto set, abriendo una ventaja de ocho puntos (18-10) con aportes de Louis, Kipp y Thater en la red. Manteniendo el control de principio a fin, las norteamericanas cerraron el encuentro con autoridad para mantenerse invictas en Guadalajara.

Los 33 errores no forzados de República Dominicana fueron determinantes en el resultado, frente a sólo 10 de Estados Unidos. Las estadounidenses también lideraron levemente en ataques (48-46) y puntos de saque (5-4), mientras que ambos equipos empataron en bloqueos con 10 puntos cada uno.

Kendall Kipp encabezó la ofensiva de Estados Unidos con 18 puntos, seguida de Khori Louis con 16 y Claire Chaussee con 11. Madeline Guillén fue la máxima anotadora del encuentro con 22 puntos para República Dominicana, acompañada por Massiel Matos con 13 y Alondra Tapia con 12.

Tras el partido, Kendall Kipp destacó la capacidad de su equipo para reaccionar, diciendo: “República Dominicana dio una gran batalla y nos desafió de muchas maneras. Tuvimos dificultades en algunos momentos, pero hicimos ajustes en el bloqueo: empezamos a reaccionar mejor a donde atacaban y afinamos nuestras jugadas defensivas. Esos pequeños ajustes marcaron la diferencia