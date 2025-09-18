Estados Unidos derrota a República Dominicana en Final Six

  • Hoy
Estados Unidos derrota a República Dominicana en Final Six

Florangel Terrero-DOM

GUADALAJARA, Jalisco. – Estados Unidos continuó su racha ganadora en el Final Six Femenino de NORCECA 2025, derrotando a las campeonas defensoras República Dominicana 3-1 (25-12, 21-25, 25-20, 25-13) la noche del miércoles en la Unidad Deportiva López Mateos en Guadalajara.

Hoy jueves, el conjunto dominicano se enfrentará a Canadá a las ocho de la noche (hora dominicana) donde tratará de poner su marca de 2-2. El equipo tiene el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

Estados Unidos mejora su récord a 3-0 y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, mientras que República Dominicana cae a 1-2. Los mejores cuatro equipos de la fase de todos contra todos avanzarán a las semifinales. El jueves, Estados Unidos enfrentará a México y República Dominicana se medirá ante Canadá en un duelo crucial.

Las estadounidenses iniciaron el partido con fuerza, construyendo una cómoda ventaja de 14-6 gracias a la ofensiva de Norah Sis, Kendall Kipp y la colocadora Ella Powell. La central Emily Thater lideró la defensa con bloqueos oportunos, mientras que Estados Unidos capitalizó los errores dominicanos para llevarse con comodidad el primer set. Alondra Tapia y Madeline Guillén encabezaron la ofensiva dominicana, pero no pudieron acortar la diferencia.

El conjunto caribeño reaccionó en el segundo set, mostrando mejoría en el bloqueo con Florangel Terrero y tomando ventaja de 19-15 con los ataques de Massiel Matos. Tapia bloqueó a Claire Chaussee y Guillén cerró el set con un remate determinante para empatar el partido 1-1.

El tercer set fue muy disputado hasta el igualar a 16, antes de que Estados Unidos tomara la delantera con dos remates de Chaussee y un par de errores de las dominicanas. Khori Louis se sumó a la ofensiva y Chaussee colocó punto de set en 24-17. A pesar de la reacción final de las caribeñas con un remate y un bloqueo de Geraldine González, Skylar Fields cerró el parcial con un potente remate para adelantar a las estadounidenses 2-1.

Estados Unidos dominó el cuarto set, abriendo una ventaja de ocho puntos (18-10) con aportes de Louis, Kipp y Thater en la red. Manteniendo el control de principio a fin, las norteamericanas cerraron el encuentro con autoridad para mantenerse invictas en Guadalajara.

Los 33 errores no forzados de República Dominicana fueron determinantes en el resultado, frente a sólo 10 de Estados Unidos. Las estadounidenses también lideraron levemente en ataques (48-46) y puntos de saque (5-4), mientras que ambos equipos empataron en bloqueos con 10 puntos cada uno.

Kendall Kipp encabezó la ofensiva de Estados Unidos con 18 puntos, seguida de Khori Louis con 16 y Claire Chaussee con 11. Madeline Guillén fue la máxima anotadora del encuentro con 22 puntos para República Dominicana, acompañada por Massiel Matos con 13 y Alondra Tapia con 12.

Tras el partido, Kendall Kipp destacó la capacidad de su equipo para reaccionar, diciendo: “República Dominicana dio una gran batalla y nos desafió de muchas maneras. Tuvimos dificultades en algunos momentos, pero hicimos ajustes en el bloqueo: empezamos a reaccionar mejor a donde atacaban y afinamos nuestras jugadas defensivas. Esos pequeños ajustes marcaron la diferencia

El dominicano Alexander Ogando disputará en Tokio su tercera final mundial de 200
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Estados Unidos derrota a República Dominicana en Final Six
Estados Unidos derrota a República Dominicana en Final Six
18 septiembre, 2025
Consenso que enaltece a liderazgos partidarios
Consenso que enaltece a liderazgos partidarios
18 septiembre, 2025
RD líder regional lucha contra lavado de activos
RD líder regional lucha contra lavado de activos
18 septiembre, 2025
Revisar límites responsabilidad civil vehículos
Revisar límites responsabilidad civil vehículos
18 septiembre, 2025
Clausura diplomado formación económica
Clausura diplomado formación económica
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Un cabo suelto

Un cabo suelto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo