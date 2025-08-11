Estados Unidos establece nuevo orden económico mundial, con sólo el 13% del valor importado

El arancel efectivo promedio de Estados Unidos aumento de 2.4% a 18.2%, la más intensa subida desde hace casi 100 años. El pasado jueves 7 de agosto, cuando entró en vigencia la estructura arancelaria de Trump, se inició un nuevo orden del comercio mundial, totalmente opuesto al vigente desde finales de la década ochenta del siglo XX. Estados Unidos impuso sus reglas, aunque participa sólo con 13% en el valor totalde bienes que importa el mundo. Si lo consideró no tomó en cuenta la historia de los efectos netos negativos de los aranceles en el sector real, empleo y precios en Estados Unidos y en toda parte.

Me refiero a la Ley de 1890 que aumentó el arancel promedio para proteger la industria nacional, la Ley Arancelaria Underwood de octubre 1913 que lo redujo y la Ley Smoot-Hawley de junio 1930, promulgada por el presidente Herbert Hoover, lo aumentó a 20% para proteger la industria nacional de competencia extranjera y aumentar el consumo interno. Los objetivos no se alcanzaron, en cuanto a la Ley Smoot-Hawley desató una guerra comercial donde no hubo ganadores, todos los países perdieron, el crecimiento retrocedió como consecuencia de la Gran Depresión que se inició en Estados Unidos en 1930, donde acumulado las exportaciones cayeron un 61% en 1933. Se estima que no es poca la probabilidad que ocurra igual con los aranceles de Trump, persigue objetivos contradictorios entre sí, acelerar el crecimiento de la economía y crear empleos, las estadísticas indican está logrando lo contrario, la economía estadounidense se contrajo 0.1% en primer trimestre del año, aumentó sólo 0,7 % en el segundo trimestre, para un crecimiento anualizado de 3% (más o menos 0.7% x 4).Con el empleo en baja, en mayo se anunció 125,000, la revisión lo redujo a 19,000, en junio de 147,000 a 14,000, en julio sumaron solo 73,000 puestos, y la tasa de desempleo subió a 4.2%.

Los defensores del proteccionismo de Trump citan como positivo que la recaudación aumentó, el total fue US$30.000 millones en julio 2025, 242% más que en julio 2024, y desde abril supera los US$100.000 millones, pero resulta que los aumentos tienen explicación, empresas y comerciantes adelantaronsus compras de materias primas y bienes finales parano pagar los aumentos de arancel. Trump tampoco consideró, por un lado, la causa de las causas del déficit encuenta corriente de Estados Unidos, gasta mucho más de lo que produce para mantenerse como primera potencia económica, política y militar del mundo, tiene desfase anual entre ahorro e inversión internos que se refleja automáticamente en déficit igual en la cuenta corriente de la balanza de pagos, cerró en casi 6% del PIB y 2% PIB mundial en 2024.

Y, por otro lado, que financia la brecha externa con superávits de China, la India y de otros países, la liquidez regresa a Estados Unidos a través de las compras notas del Tesoro estadounidense y otras inversiones.

De haber considerado todo lo anterior, tuviera claro que los aranceles no resuelven el déficit comercial, continuará igual mientras Estados Unidos no renuncia a su papel dominante en el mundo, a lo que Trump no está dispuesto. Lo real es que no puede tener las dos cosas al mismo tiempo, superávits comerciales y dominar política y militarmente el mundo, tiene que escoger. Con China, por ejemplo, el déficit comercial de Estados Unidos fue US$85,852 millones enero-julio 2025, al país asiático exportó US$251,372 e importó US$337,224 millones.