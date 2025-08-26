Estados Unidos ha incautado en los últimos 4 meses la cantidad droga capaz de «matar» a toda la Florida

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó 34 toneladas de narcóticos incautados en los últimos cuatro meses en los océanos Atlántico y Pacífico en el puerto Everglades (Florida), una cantidad “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población” del estado, y que supone una cifra récord para una sola descarga.

“La Guardia Costera de Estados Unidos logró un hito histórico con la descarga de 76.140 libras (34.536 kilogramos) de narcóticos ilícitos, valorados en 473 millones de dólares, lo que marca la mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera”, informaron los guardacostas en un comunicado.

Esta descarga incluyó 28 toneladas de cocaína y 6,5 toneladas de marihuana que fueron incautadas durante 19 operaciones en el océano Pacífico Oriental y el de Marzo Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto. “Para poner esto en perspectiva, las 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE.UU.

y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, dijo en el comunicado el comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, Adam Chamie. La mayor operación tuvo lugar el pasado 23 de julio, cuando los guardacostas incautaron más de cuatro toneladas de cocaína en una embarcación que navegaba al sureste de la Isla Socorro, en México.

En los operativos participaron varios buques de la Guardia Costera, escuadrones de helicópteros, buques de la Armada estadounidense y otros activos importantes, se informó en el comunicado.