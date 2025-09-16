Estados Unidos: refuerzan la seguridad de los políticos tras el asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, presunto asesino del influencer conservador Charlie Kirk, comparecerá ante un juez por primera vez el 16 de septiembre.

La justicia de Utah debería confirmar los cargos que se le imputan: asesinato agravado, uso ilegal de un arma de fuego y obstrucción a la justicia. La primera comparecencia está prevista para esta noche a las 21:00 GMT.

Aún no hay datos concretos sobre el motivo de su acto, pero sí una consecuencia directa: la Casa Blanca ha pedido al Congreso que desbloquee urgentemente más de 50 millones de dólares para reforzar la seguridad del personal político y los magistrados.

Tras el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk en Estados Unidos, el miedo es palpable, incluso entre los políticos que están acostumbrados a recibir amenazas, como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Tras la muerte de Charlie Kirk, ella prefirió cancelar varios viajes.

Otros políticos ya no hablarán al aire libre. Se acabaron los baños de multitudes. Reuniones públicas, sí, pero en privado y en pequeños comités.

Una representante republicana de Carolina del Norte incluso anuncia que, a partir de ahora, llevará siempre consigo un arma de fuego, además de las de sus guardaespaldas.

El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intenta tranquilizar a la población.

“He hablado con muchos de ellos estos últimos días. He intentado tranquilizarlos, decirles que vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias, que los recursos estarán ahí.

Y esto, tanto para la seguridad de sus hogares como para su seguridad personal.

Estamos estudiando todas estas opciones. Pero también tenía que recordarles que se necesita una cierta dosis de valentía para ponerse al frente y dirigir el país”.

El Congreso debe, en particular, prorrogar las primas excepcionales vigentes desde el mes de julio: 20.000 dólares de asignación por cada representante electo para garantizar la seguridad de su residencia personal.