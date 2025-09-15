Estados Unidos respalda a República Dominicana para liderar la lucha global contra las drogas desde la ONU

En un gesto de reconocimiento a los avances de República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos ha solicitado formalmente al presidente Luis Abinader considerar la presentación de un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta fue entregada este lunes durante la edición de LA Semanal, por la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en el país, Rebeca Márquez, quien presentó una comunicación oficial en nombre del gobierno estadounidense.

Según Márquez, la actual directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, concluirá su mandato en noviembre de 2025, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar el cargo. Estados Unidos considera que República Dominicana cuenta con la trayectoria, el compromiso y las políticas necesarias para presentar un candidato con liderazgo internacional en la materia.

El gobierno norteamericano destacó las buenas prácticas implementadas por el país caribeño en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas, señalando que una eventual candidatura dominicana fortalecería el papel de la UNODC como organismo especializado.

Por su parte, el presidente Abinader agradeció la deferencia y el reconocimiento a los esfuerzos de su administración, asegurando que evaluará la propuesta en el marco de su política exterior orientada a reforzar la cooperación multilateral y el combate internacional contra las drogas.

“Este reconocimiento reafirma que nuestra lucha contra el narcotráfico es una prioridad de Estado, y seguiremos profundizando los avances alcanzados”, expresó el mandatario.