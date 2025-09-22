Estados Unidos sanciona a dos exfuncionarios haitianos: aquí la razón

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este lunes sobre la sanción de Arnel Belizaire, exmiembro de la Cámara de Diputados de Haití, y a Antonio Cheramy, exsenador haitiano, por su presunta participación en actos de corrupción durante su mandato.

«Esta medida impide que Belizaire, Cheramy y sus familiares directos ingresen a Estados Unidos», indicó EEUU mediante un comunicado.

Según explicó el Departamento de Estado, Belizaire y Cheramy abusaron de sus cargos al interferir en los procesos públicos del gobierno haitiano. «Estos actos corruptos y destructivos tuvieron graves consecuencias para los intereses nacionales de Estados Unidos, desestabilizando aún más las instituciones y los procesos de Haití», precisó.

Estas designaciones públicas, indicó la entidad, se realizan en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024 (Div. F, PL 118-47), modificada por la Ley de Asignaciones Continuas de 2025 (Div. A, PL 119-4) (“Sección 7031(c)”).

«La Sección 7031(c) exige al Secretario de Estado designar, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre quienes el Secretario tenga información fidedigna de participación en actos significativos de corrupción o violaciones graves de los derechos humanos», finalizó.

Seguir leyendo: Quién era Wilfort Ferdinand, el pandillero de Haití abatido por la Policía 

