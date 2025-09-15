Estadounidense muere apuñalado en Sosúa: lo que dice la Policía sobre el hecho

Un ciudadano estadounidense fue hallado muerto el pasado sábado en un apartamento del condominio Blue Bay, en el sector El Batey del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Jon Eric Xanthos, de 63 años, quien falleció a causa de heridas de arma blanca, según informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Pesqueira agregó que por el hecho fue detenida una mujer identificada como Jessica Tunsai, con quien el extranjero fue visto compartiendo por última vez.

De igual forma, comunicó que el caso está en manos del Ministerio Público y que, conforme avancen las indagaciones, se darán a conocer otros datos.

«Se están profundizando las investigaciones, y esperamos que el Ministerio Público nos rinda un informe oficial para poder dar mayores detalles», pronunció el vocero policial.

