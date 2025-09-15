Estadounidense muere apuñalado en Sosúa: lo que dice la Policía sobre el hecho

  • Hoy
Estadounidense muere apuñalado en Sosúa: lo que dice la Policía sobre el hecho

Un ciudadano estadounidense fue hallado muerto el pasado sábado en un apartamento del condominio Blue Bay, en el sector El Batey del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Jon Eric Xanthos, de 63 años, quien falleció a causa de heridas de arma blanca, según informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Pesqueira agregó que por el hecho fue detenida una mujer identificada como Jessica Tunsai, con quien el extranjero fue visto compartiendo por última vez.

De igual forma, comunicó que el caso está en manos del Ministerio Público y que, conforme avancen las indagaciones, se darán a conocer otros datos.

«Se están profundizando las investigaciones, y esperamos que el Ministerio Público nos rinda un informe oficial para poder dar mayores detalles», pronunció el vocero policial.

Te puede interesar: La terrible pesadilla que tienen en Manoguayabo

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Estadounidense muere apuñalado en Sosúa: lo que dice la Policía sobre el hecho
Estadounidense muere apuñalado en Sosúa: lo que dice la Policía sobre el hecho
15 septiembre, 2025
Wander Franco niega versión de abogado sobre dinero robado en Sosúa: “Eso es falso”
Wander Franco niega versión de abogado sobre dinero robado en Sosúa: “Eso es falso”
7 septiembre, 2025
Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 
Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense 
5 septiembre, 2025
Bournigal cree debe crearse zona de tolerancia en Sosúa con trabajadoras sexuales
Bournigal cree debe crearse zona de tolerancia en Sosúa con trabajadoras sexuales
3 septiembre, 2025
¿Dónde está el joven desaparecido en Sosúa? Búsqueda continúa
¿Dónde está el joven desaparecido en Sosúa? Búsqueda continúa
30 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo