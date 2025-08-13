Estafas a abuelos: 10 consejos prácticos para no caer

Las personas mayores son las más susceptibles a las estafas de cualquier grupo de edad. Su situación financiera y su reducido círculo social las convierten en blancos atractivos para los estafadores, y su naturaleza confiada las hace vulnerables.
Las estafas a abuelos suelen consistir en una situación inventada en la que un nieto está en apuros y necesita dinero para salir de ellos. Los estafadores alegan que ha ocurrido un accidente, un arresto o incluso un secuestro. Pueden hacerse pasar por el nieto directamente o por una figura de autoridad, como un policía o un abogado.
Puede leer: Deuda pública bajará en los próximos años
A continuación, conozcamos algunas señales de advertencia a las que debe prestar atención:
- Llamadas no solicitadas: Cualquier llamada directa de o sobre un nieto con una emergencia debería hacer sonar inmediatamente las alarmas en su cabeza.
- Falta de detalles: La mayoría de los estafadores telefónicos ofrecen muy pocos detalles para evitar caer en la trampa de una mentira. Es posible que no usen nombres ni ubicaciones para mantener la información general y vaga.
- Alto nivel de urgencia: Las emergencias pueden ocurrir, pero los estafadores a menudo intentan apresurar a las víctimas para que tomen decisiones irracionales.
- Escenario improbable: La mayoría de las estafas a abuelos involucran escenarios inverosímiles. Las situaciones de alto riesgo pueden generar aún más miedo.
- Compromiso de secreto: los estafadores generalmente le pedirán que evite hablar de la situación con nadie para evitar que descubra la verdad sobre su nieto.
- Ubicación y horario extraños: Las llamadas de estafa de abuelos suelen ocurrir de noche para pillarte desprevenido, incluso mientras duermes. Además, el evento falso suele ocurrir lejos para que no puedas visitarlo en persona.
- Solicitud de pago inusual: La mayoría de las organizaciones aceptan tarjetas de crédito y métodos de pago estándar, pero no la mayoría de los estafadores. Suelen solicitar tarjetas de regalo, criptomonedas y efectivo por mensajería.
- Verificar la identidad de la persona que llama: Debes asegurarte de que quien te llama sea quien dice ser, así que haz preguntas que solo ellos puedan responder. Los estafadores pueden conocer información privada sobre ti o la persona a la que imitan, pero no muchos detalles personales. En caso de duda, cuelga y devuelve la llamada directamente.
- No des ninguna información: Evite compartir información personal con la persona que llama. Probablemente ya tenga información, pero es importante que no la rellene, ya que podría usarla para reforzar su estafa. También podría usarla o compartirla con otros estafadores para futuras estafas.
- Comuníquese con un amigo o familiar de confianza: Si te sientes avergonzado o inseguro, habla de la situación con alguien de confianza. Una perspectiva externa puede ayudarte a ver las cosas de otra manera y a descubrir la estafa tal como es. También podrías encontrar información útil.