Estafas a abuelos: 10 consejos prácticos para no caer

Las personas mayores son las más susceptibles a las estafas de cualquier grupo de edad. Su situación financiera y su reducido círculo social las convierten en blancos atractivos para los estafadores, y su naturaleza confiada las hace vulnerables.

Las estafas a abuelos suelen consistir en una situación inventada en la que un nieto está en apuros y necesita dinero para salir de ellos. Los estafadores alegan que ha ocurrido un accidente, un arresto o incluso un secuestro. Pueden hacerse pasar por el nieto directamente o por una figura de autoridad, como un policía o un abogado.

A continuación, conozcamos algunas señales de advertencia a las que debe prestar atención: