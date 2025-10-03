El poder, tema sobre el cual nos hemos centrados dentro de la presente serie para su reflexión, es un tema que muy a pesar de los tantos que han teorizado, han sido muy pocos los que han entendido en su justa dimensión dicha mágica palabra.

Es por ello que continuaremos reflexionando sobre el mismo, basándonos como se ha estado observando, en los textos del Coronel español Pedro Baños, esperando con estas humildes reflexiones aportar nuestro granito de arena, nuestra mirada sobre tan espinoso tema, dentro del convulso mundo de la geopolítica, pero esta vez a través del libro: “El Dominio Mundial, Elementos del Poder y Claves Geopolíticas”.

Al observar la palabra poder como un elemento imprescindible para lograr el control de lo que se busca pero desde las esferas militares, es preciso establecer, que una vez obtenido, los entendidos o especialistas en la materia concluyen, que a este hay que preservarlo a través de un sinnúmero de estrategias que para tales efectos estudian los llamados “genios” de las ciencias políticas y de las estrategias militares.

Sin embargo, ya lo hemos advertido desde las entregas anteriores, que para conquistar dicho poder y luego conservarlo, se hace más que una necesidad que quienes lo busquen actúen con la debida sensatez y madurez psico – político – emocional.

En el mismo hay elementos que tal y como los venimos analizando también en algunos que otro de nuestros libros que sobre Ciencias Políticas hemos publicado, este es sumamente interesante pero riesgoso a la vez, ya que cuando el poder no se sabe administrar suele convertirse en una enfermedad de la que muy pocos han podido escapar.

Es por ello que continuaremos reflexionando sobre lo propuesto, y a la luz de los textos de Baños, en esta ocasión sin dejar de mencionar el aparato militar, en donde además haremos algunas precisiones del papel que juegan otros elementos, tales como: la diplomacia, la inteligencia, la contrainteligencia, la vigilancia cibernética, así como el papel del dólar estadounidense, dentro del juego tanto geopolítico como geoestratégico y en donde noen vano Pedro Baños asegura, que “Todos los que han intentado acabar con la hegemonía del dólar han desaparecido de escena, o bien sus países han quedado destruidos o sumidos en una profunda inestabilidad, salvo que se trate de una superpotencia como China, al menos por el momento”, (página 72).

Aunque se diga lo contrario, son los Estados Unidos quienes desde hace varios cientos de años, han ejercido el control sobre una gran parte del planeta. Esto se ha debido a que sus autoridades y sectores empresariales y aquellos que en determinados estamentos del establishment, han unificado criterios en torno a la preservación de sus intereses, a través de la importantización de su moneda.

Otro importante mecanismo dentro del entramado del geocontrol que establecen los llamados poderosos mundiales, es el que juegan las diplomacias. Estas son instancias sobre las cuales los gobiernos de las llamadas potencias depositan sus grandes disposiciones, las cuales y al amparo de la toma de decisiones o la búsqueda de poder dentro de los diversos escenarios, sobre todo, cuando estas naciones se deciden por mover determinadas fichas dentro del ajedrez geopolítico.

Es preciso indicar, que quienes suelen ocupar estos importantes cargos, son personas con una alta sensibilidad sobre el buen manejo de la política internacional.

Los diplomáticos deben poseer un fino olfato sobre los temas que envuelven ese mundo tan exclusivo. Quienes son designados para tales funciones también deben poseer una alta dosis de inteligencia emocional para saber tomar las correctas decisiones y luego de transmitirla a sus organismos correspondientes, hacer las recomendaciones de lugar.

Baños dice que “La diplomacia bien ejercida puede conseguir lo que con la fuerza no se lograría. Puede doblegar voluntades obcecadas y abrir puertas que estaban sólidamente cerradas. Su capacidad para influir en el contexto mundial y prolongar el poder nacional hace que todos los países procuren contar con un buen servicio diplomático” (página 91).

Esos gobernantes sobre los cuales pende gran parte de las responsabilidades macro en temas tales como la geopolítica y la búsqueda constante del dominio en ciertas esferas del mundo, tal y como lo hemos estado notando, son los de China, Rusia y los Estados Unidos; estas son naciones que desde hace varias décadas se encuentran sobre la mesa de las confrontaciones y en donde cada uno de estos actores trata de imponer sus criterios para finalmente ver quién podría controlar la mayor parte del planeta, lucha esta que según observamos podría prolongarse por los siglos de los siglos…..

Ahora bien, dentro del tema de lo que es la búsqueda o concentración de poder cuando se busca sobre la sabana de la diplomacia, debemos señalar, que hay diversas ramificaciones de diplomacia y las cuales se encuentran perfectamente detalladas desde la página 89 hasta la 107, y son: Diplomacia Coercitiva, Diplomacia Económica, Diplomacia de las Cañoneras, Diplomacia de la Era Multilateral y Digital, Diplomacia Pública, Diplomacia Mediática y la Diplomacia de la Inteligencia y Contra-Inteligencia; las cuales por asunto de espacio-tiempo no tocaremos, por lo que les sugerimos a los amigos lectores indagar un poco más sobre las mismas.

Dentro del entramado de lo que son los temas de importancia para la búsqueda del control sobre los demás, tal y como ha estado aconteciendo en la actualidad, en donde los gobiernos de las llamadas potencias mundiales, han estado desarrollando agresivas campañas mediáticas, tomando como precepto lo que es el poder que tiene la información y que en uno de los capítulos posteriores tocaremos. Para ello se han tomado como grito de guerra interior, la frase que según Baños se le atribuye a Francis Bacon de “que quien tiene la información tiene el poder”, (página 111).

Quienes buscan obtener control sobre los objetivos propuestos, hacen todo lo posible en término de lo que es la disponibilidad económica. Para ello reclutan entes pensantes “Con el fin de obtener la mejor información posible” en donde “todos los servicios están potenciando cada vez más la llamada reserva de inteligencia, también conocida como comunidad de inteligencia ampliada”, (página 112) , y más adelante en la misma página el escritor precisa, que “No se debe confundir con la comunidad de inteligencia, pues a esta la componen todos aquellos organismos públicos que producen inteligencia, ya sea nacional o departamental, tanto en el campo militar, como en el policial o civil. Por otro lado, va en aumento la tendencia de los gobiernos a emplear empresas privadas para estos menesteres, puesto que aportan indiscutibles ventajas, tanto económicas como operativas”.

De ahí es que viene lo que se conoce como La Contrainteligencia, así como los servicios de espionajes, este último con sus variedades sustentadas en lo que es el espionaje Político, Económico, Industrial, Tecnológico – Militar, Ciberespionaje Económico-Industrial y el fiscal, los cuales y para llevarlo a cabo con el éxito que se requiere para cada caso, tal y como ya lo apuntamos en párrafos anteriores, los gobiernos invierten millonarias sumas para el reclutamiento de los llamados Bancos de Pensadores, los cuales y bajo estrictas medidas de seguridad y discrecionalidad, trabajan largas jornadas para aportar su granito de arena cuando tras la búsqueda del geopoder se trata, (páginas 109-120).

Nota: recomendamos a nuestros amigos lectores, leer y analizar dentro del libro sujeto a reflexión en estos momentos, “El Dominio Mundial, Elementos del Poder y Claves Geopolíticas”, de don Pedro Baños, desde la página 125 hasta la 155, donde describe los temas de los llamados paraísos fiscales que se encuentran diseminados en diversas partes del planeta.

También las filtraciones de Wikileaks, y sus implicaciones dentro del contexto de las confrontaciones de las superpotencias, así como la manera de cómo, a través de la diversas redes sociales, la humanidad está siendo controlada y que en nuestro libro Entendiendo La Política ya les dábamos algún tipo de trato a la luz de lo establecido por Thomas Rid, en su obra Desinformación y Guerra Política, como estrategia de poder, (página 55-62).

Además, en otro que al igual que estos que analizamos son puras joyas, y que se titula Privacidad es Poder, y lo reflexionamos bajo el título: La Vigilancia como estrategia de poder, (página 73-79), de la autoría de Carissa Veliz, experta en ciber-seguridad y ex funcionaria de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de los Estados Unidos.