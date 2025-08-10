¿Estás a dieta? 3 Postres saludables que no te harán engordar

Bajar de peso o iniciar un estilo de vida saludable es una de las principales metas que muchos se proponen para cumplir. Esto conlleva cambiar la forma de alimentarse, rutinas de ejercicios y cohibirse de esos pequeños antojos.

Las redes sociales ha sido base para muchos influencers que utilizan sus plataformas para compartir con usuarios diversas alternativas de menú para comer saludable y que no sea repetitivo o aburrido.

En este caso, la creadora de contenido Auxy Ordoñez, con su cuenta de YouTube e Instagram llamada «Postres saludables» enseña a su público una manera rica, divertida y saludable para cumplirte ese antojo de un rico postre, que no engorda, y además son saludables.

3 ideas de postres saludables

1- Cheesecake

Receta

Molde de 15 o 16 cm de diámetro. Porciones 4 medianas.

Ingredientes:

100 g de chocolate blanco.

Stevia o xilitol

100 g de queso crema, ligero o normal.

3 huevos. Horno: Precalentar a 180 ºC.

Hornear 180 ºC x 15 minutos.

Bajar la temperatura a 160 ºC y hornear x 15 min.

Sin abrir el horno dejar reposar por 15 min.

Nevera por 2 hora o durante toda la noche.

2- Mini donuts de chocolate

Ingredientes:

6 dátiles o ciruelas pasas

1 taza de Mix de frutos secos

40 g de chocolate negro fundido. Mezclar todos los ingredientes, poner en el molde y refrigerar hasta que esté compacto.

3- Volcán de Chocolate

Foto. Postres Saludables.

Ingredientes para 2-3 moldes pequeños para cupcake o para una taza grande.

1 Banano o plátano bien maduro

1 huevo

2 cdas de cacao/cocoa sin azúcar

3 cdas de harina saludable. (Avena, almendras, harina integral).

Endulzante. Stevia.

20 g de tableta de chocolate negro 70%, cacao para fundir.

Microondas 600 W– 1:30 minutos si la potencia de tu microondas es mayor es posible que tarde 30 segundos o incluso menos.