¿Estás a dieta? 3 Postres saludables que no te harán engordar

Postres Saludables.

Bajar de peso o iniciar un estilo de vida saludable es una de las principales metas que muchos se proponen para cumplir. Esto conlleva cambiar la forma de alimentarse, rutinas de ejercicios y cohibirse de esos pequeños antojos.

Las redes sociales ha sido base para muchos influencers que utilizan sus plataformas para compartir con usuarios diversas alternativas de menú para comer saludable y que no sea repetitivo o aburrido.

En este caso, la creadora de contenido Auxy Ordoñez, con su cuenta de YouTube e Instagram llamada «Postres saludables» enseña a su público una manera rica, divertida y saludable para cumplirte ese antojo de un rico postre, que no engorda, y además son saludables.

3 ideas de postres saludables

1-  Cheesecake

Captura de pantalla 2025 08 06 201832

Receta

Molde de 15 o 16 cm de diámetro. Porciones 4 medianas.

Ingredientes:
100 g de chocolate blanco.
Stevia o xilitol
100 g de queso crema, ligero o normal.
3 huevos. Horno: Precalentar a 180 ºC.
Hornear 180 ºC x 15 minutos.
Bajar la temperatura a 160 ºC y hornear x 15 min.
Sin abrir el horno dejar reposar por 15 min.
Nevera por 2 hora o durante toda la noche.

Puedes leer: Meriendas saludables para la oficina (que no engordan)

2- Mini donuts de chocolate

image 150

Ingredientes:

6 dátiles o ciruelas pasas
1 taza de Mix de frutos secos
40 g de chocolate negro fundido. Mezclar todos los ingredientes, poner en el molde y refrigerar hasta que esté compacto.

3- Volcán de Chocolate

125901831 164314815372141 6981155045186255851 n
Foto. Postres Saludables.

Ingredientes para 2-3 moldes pequeños para cupcake o para una taza grande.

1 Banano o plátano bien maduro
1 huevo
2 cdas de cacao/cocoa sin azúcar
3 cdas de harina saludable. (Avena, almendras, harina integral).
Endulzante. Stevia.
20 g de tableta de chocolate negro 70%, cacao para fundir.

Microondas 600 W– 1:30 minutos si la potencia de tu microondas es mayor es posible que tarde 30 segundos o incluso menos.

Captura de pantalla 2025 08 06 201402
Auxy Ordoñez, es una destacada creadora de contenido que se dedica a en enseñar como hacer tus postres favoritos de manera saludable. Ha publicado varios libros del tema y cuenta con más de 2mm de suscriptores en su canal de YouTube.
Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

