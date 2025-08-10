¿Estás a dieta? 3 Postres saludables que no te harán engordar

Bajar de peso o iniciar un estilo de vida saludable es una de las principales metas que muchos se proponen para cumplir. Esto conlleva cambiar la forma de alimentarse, rutinas de ejercicios y cohibirse de esos pequeños antojos.
Las redes sociales ha sido base para muchos influencers que utilizan sus plataformas para compartir con usuarios diversas alternativas de menú para comer saludable y que no sea repetitivo o aburrido.
En este caso, la creadora de contenido Auxy Ordoñez, con su cuenta de YouTube e Instagram llamada «Postres saludables» enseña a su público una manera rica, divertida y saludable para cumplirte ese antojo de un rico postre, que no engorda, y además son saludables.
3 ideas de postres saludables
1- Cheesecake
Receta
Molde de 15 o 16 cm de diámetro. Porciones 4 medianas.
Ingredientes:
100 g de chocolate blanco.
Stevia o xilitol
100 g de queso crema, ligero o normal.
3 huevos. Horno: Precalentar a 180 ºC.
Hornear 180 ºC x 15 minutos.
Bajar la temperatura a 160 ºC y hornear x 15 min.
Sin abrir el horno dejar reposar por 15 min.
Nevera por 2 hora o durante toda la noche.
Puedes leer: Meriendas saludables para la oficina (que no engordan)
2- Mini donuts de chocolate
Ingredientes:
6 dátiles o ciruelas pasas
1 taza de Mix de frutos secos
40 g de chocolate negro fundido. Mezclar todos los ingredientes, poner en el molde y refrigerar hasta que esté compacto.
3- Volcán de Chocolate
Ingredientes para 2-3 moldes pequeños para cupcake o para una taza grande.
1 Banano o plátano bien maduro
1 huevo
2 cdas de cacao/cocoa sin azúcar
3 cdas de harina saludable. (Avena, almendras, harina integral).
Endulzante. Stevia.
20 g de tableta de chocolate negro 70%, cacao para fundir.
Microondas 600 W– 1:30 minutos si la potencia de tu microondas es mayor es posible que tarde 30 segundos o incluso menos.