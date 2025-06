Estas celebridades han sido diagnosticadas con ELA

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad que afecta las neuronas encargadas del control de los músculos voluntarios. Provoca una parálisis muscular progresiva, que lleva a la incapacidad para moverse, hablar e incluso respirar.

La ELA es una enfermedad que afecta al sistema neurológico, destruye las células nerviosas del cerebro y la médula espinal y provoca la pérdida de control muscular.

Aunque la mayoría de nosotros creemos que la mayoría de las enfermedades nunca nos afectarán, la vida nos recuerda que esa catastróficas patologías podrían afectarnos.

A continuación, descubra cuales celebridades han sido afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Lou Gehrig

La ELA también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig. ¿Por qué? Porque debe su nombre al gran jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad. Fue la primera celebridad conocida en padecer ELA. De ahí que su nombre esté tan estrechamente asociado a la enfermedad.

Lou Gehrig, popular en las décadas de 1920 y 1930, fue un jugador de béisbol estadounidense que batió varios récords en las Grandes Ligas. Era conocido como «El caballo de hierro» por sus muchos fans y seguidores. Firmó por una prima de 1.500 dólares con los Yankees en 1923 y se convirtió en un Yankee de pleno derecho en 1925, lo que le permitió jugar durante los 13 años siguientes.

Sin embargo, el día de su 36 cumpleaños, el 19 de junio de 1939, los médicos de la Clínica Mayo le diagnosticaron ELA, lo que puso fin a su carrera en el béisbol. Sucumbió a las complicaciones de la ELA dos años más tarde.

Stephen Hawking

El famoso científico británico y ganador de Premio Nobel, Stephen Hawking, fue diagnosticado con la enfermedad en 1963, vivió con ella durante más de 50 años: una duración inusualmente larga para un paciente de ELA.

Fue diagnosticado con ELA a los 21 años de edad

«Trato de tener una vida lo más normal posible y no pensar sobre mi condición o lamentarme por la cosas que me impide hacer, que no son muchas», escribió.

Primero la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas; después la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo; en 1985 contrajo una neumonía que obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía, tras lo cual perdió completamente el habla. A partir de entonces sólo pudo comunicarse mediante un sintetizador conectado a su silla, pero ni siquiera eso lo desmoralizó: escribió otros siete libros y siguió publicando artículos e impartiendo conferencias.

Eric Dane

El actor estadounidense Eric Dane, que es conocido por su participación en la serie Grey’s Anatomy, contó que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica en abril de este año.

“Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”, dijo Dane, de 52 años.

Sus roles más destacados incluyen:

Dr. Mark Sloan en la aclamada serie médica «Grey’s Anatomy» (2006-2012, con un regreso en 2021). Este papel lo catapultó a la fama, ganándose el apodo de «McSteamy».

en la aclamada serie médica (2006-2012, con un regreso en 2021). Este papel lo catapultó a la fama, ganándose el apodo de «McSteamy». Cal Jacobs en la controvertida y elogiada serie de HBO «Euphoria» (desde 2019).

en la controvertida y elogiada serie de HBO (desde 2019). Capitán Tom Chandler en la serie de acción y ciencia ficción «The Last Ship» (2014-2018).

David Niven

Actor ganador de un Oscar por películas como «Cuestión de vida o muerte», «La vuelta al mundo en ochenta días» y «La pantera rosa». Uno de los primeros actores en volver al ejército, se alistó cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en 1939. Después regresó a Hollywood para continuar su carrera como actor hasta que le diagnosticaron ELA en 1981. Falleció a causa de la ELA dos años después, a la edad de 73 años.