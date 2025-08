Estas fueron las Noticias Más Leídas esta semana en el Periódico Hoy 

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Empresario acusa socio de estafa por más RD$142 MM

El empresario inmobiliario Luis Beltré denunció que es estafado por un socio, con más de RD$142 millones 801 mil 200, por la venta de seis apartamentos de su propiedad, sin su consentimiento y la adjudicación del dinero, en un edificio que juntos construyeron en el proyecto “Residencial Coco Beach”, en Bávaro, provincia La Altagracia.

Explicó que, mediante un contrato de buena fe, con el ingeniero civil Ángel Carlos Schiffino Peralta, construyó un edificio de 40 apartamentos, 20 para cada uno, pero que luego de terminar la obra, su socio vendió la parte que le correspondía, seis de su propiedad y los propietarios de los otros 14 fueron desalojados en una operación forma ilegal y arbitraria.

Negocios intervenidos por fraude eléctrico en Santo Domingo Este

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizaron múltiples operativos contra el fraude eléctrico en sectores de Santo Domingo Este, logrando desmantelar importantes conexiones irregulares en diversos establecimientos comerciales.

Entre los negocios intervenidos en operativo nocturno liderado por la Pgase y Edeeste, figura el centro de diversión The Punto Disco, ubicado en la avenida Hípica del sector Brisas del Este, al cual se le detectaron significativas irregularidades en detrimento del sistema eléctrico.

«Merecíamos otra forma»: Pacheco se molesta con carta de Raquel Arbaje y sus hijas sobre Código Penal

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó con visible molestia a la Carta Abierta firmada por la primera dama Raquel Arbaje, sus hijas y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que expresan su preocupación por los retrocesos en derechos humanos que implicaría la reforma del Código Penal.

Durante la sesión extraordinaria del miércoles 30 de julio, Pacheco expresó que la forma en que se comunicó la crítica no fue bien recibida por los legisladores. “A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó, y a los diputados tampoco”, afirmó desde el hemiciclo.

Con más de 40 cambios y sin causales: Senado aprueba Código Penal

El Senado de la República Dominicana aprobó el proyecto que modifica el actual Código Penal, luego de una intensa sesión extraordinaria salpicada de debates este miércoles.

La Cámara de Diputados introdujo entre martes y la madrugada de hoy más de 40 modificaciones a la pieza legislativa, que ahora busca actualizar un código vigente desde 1884.

Por esto dejaron detenido a Edward Ramírez en el destacamento de Naco, según la Policía

La mañana de este viernes se dio a conocer que fue hallado sano y salvo el periodista de El Nuevo Diario, Edward Ramírez, que había sido reportado como extraviado el pasado jueves. De las primeras informaciones que se ofrecieron oficialmente fue el que el profesional de la comunicación estaba detenido en el destacamento del Ensanche Naco, en el Distrito Nacional.

Sin embargo, un alud de preguntas surgieron en la población sobre el caso que, hasta ahora, no se ha acerrado y sigue en investigación. Entre las interrogantes estuvieron cuáles fueron las razones por las que Ramírez fue detenido.

Embajada de China desmiente acusaciones y reafirma cooperación con RD

La Embajada de la República Popular China en República Dominicana reaccionó con firmeza ante comentarios emitidos por el vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, calificándolos como “erráticos, infundados y cargados de prejuicios ideológicos”.

Ley de Alquileres (con informe) supera segundo debate en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles en segunda lectura el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, una iniciativa que busca modernizar y regular las relaciones entre propietarios e inquilinos en la República Dominicana.

Pieza que ha sido «torpedeada» de varios sectores.

