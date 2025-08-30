¿Estás jugando contra bots? 9 de cada 10 gamers se han enfrentado a ellos en partidas multijugador

Con motivo del Día Internacional del Videojuego, World la red de humanos reales más grande del mundo se une a la conversación global sobre la cultura gamer y la necesidad de entornos donde el juego justo y la interacción humana sean la base de la experiencia.

La inteligencia artificial (IA) ha transformado el gaming, potenciando gráficos realistas, personalización y conectividad global. Sin embargo, la misma tecnología ha alimentado el auge de los bots que manipulan rankings, obtienen recompensas de forma injusta y erosionan la confianza entre jugadores. En este contexto, es clave proteger la esencia humana del gaming, compuesta por el fair play, la habilidad y la competencia genuina.

“El juego limpio está en el corazón del gaming. Con World ID, las comunidades pueden proteger la competencia humana sin sacrificar la privacidad, y al mismo tiempo mantener una experiencia simple para el usuario”, dijo Miguel Rocha, Gerente General para México y Centroamérica en Tools for Humanity.

¿Estás jugando contra un bot?

Una encuesta de Tools for Humanity, realizada a través de World App, revela que los bots ya no son una molestia ocasional: están cambiando la manera en que la gente juega:

● El 97.8% de los gamers se ha enfrentado a bots en partidas multijugador.

● El 84.1% quiere transparencia y saber cuándo compiten contra un bot.

● El 60.4% cree que los bots hacen que los juegos sean menos divertidos.

● El 56.7% piensa que los bots obtienen recompensas de forma injusta.

● 1 de cada 5 jugadores ha abandonado un juego porque sospechaba que jugaba contra bots.

World ID: Protegiendo el juego justo

Para enfrentar este reto, World ha lanzado World ID, una credencial de prueba de humanidad anónima que garantiza que cada cuenta pertenezca a una persona real y única, sin revelar nunca datos personales.

Construido sobre tecnología avanzada de preservación de la privacidad y diseñado para flujos de inicio de sesión sin fricción, World ID permite a los gamers:

● Garantizar interacciones humano a humano, restaurando la confianza en el juego en línea.

● Proteger la privacidad, ya que no se comparten datos personales.

● Mantener una experiencia fluida para el usuario, con mínima fricción.

El compromiso de World con los gamers

En 2025, World fortaleció sus alianzas con actores clave del ecosistema gamer para llevar la prueba de humanidad a jugadores de todo el mundo, incluyendo Razer en EE.UU., KRÜ organización de esports argentina fundada por Sergio “Kun” Agüero y Lionel Messi y la Federación Nacional de Videojuegos y Esports (FENAVIDE) en México.

A medida que el gaming sigue evolucionando, World cree que la industria debe defender la interacción humana y la confianza. La prueba de humanidad asegura que el espíritu de competencia permanezca vivo y justo.