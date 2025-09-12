Dominar el inglés y las leyes: así será el camino para obtener la ciudadanía en EE. UU.

  • Ramón Mercedes
Nueva York. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)  anuncia una serie de cambios en su política, entre ellas para obtener la ciudadanía no solo entiender el idioma inglés, que el presidente Donald Trump estableció como oficial, también la naturaleza de las leyes, normas estadounidenses, y el apego a la Constitución del país.

«Debemos asegurarnos de que todos los extranjeros que soliciten la ciudadanía comprendan los derechos y privilegios que conlleva convertirse en ciudadano estadounidense, comprendan adecuadamente el idioma inglés y, en última instancia, demuestren su apego a la Constitución de USA», publicó USCIS en X.

La versión actual de la prueba de ciudadanía exige responder correctamente al menos 6 de las 10 preguntas extraídas de una lista de 100 disponibles en línea. Las preguntas utilizadas durante el examen se eligen a discreción del funcionario que evalúa la solicitud.

USCIS sugiere una redacción más elaborada en la que el solicitante describa lo que significa convertirse en estadounidense. «Vamos a endurecer la prueba haciendo que las preguntas sean un poco más provocadoras para pensar», afirma la agencia federal.

USCIS también ha anunciado que retomará una práctica que no aplicaba desde hace décadas: «las indagaciones sobre los solicitantes de ciudadanía basadas en la opinión de vecinos y colegas del trabajo».

Los llamados «controles vecinales» pretenden reforzar las investigaciones personales de quienes solicitan la ciudadanía estadounidense, revisando criterios subjetivos como las contribuciones a la «felicidad» de EUA.

Los requisitos en vigor para la ciudadanía americana incluyen: Tener al menos 18 años;

ser residente permanente por un mínimo de cinco años (o tres si está casado con un ciudadano estadounidense); demostrar buena conducta moral; y completar el Formulario N-400 de USCIS.

Dominar el inglés y las leyes: así será el camino para obtener la ciudadanía en EE. UU.
