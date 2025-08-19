Estas son las empresas que no podrán ser proveedoras del Estado por estar ligadas a funcionarios

Requisitos para registrarse como proveedor/a del Estado

Un listado oficial de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revela las 38 empresas que fueron inhabilitadas para contratar con el Estado dominicano debido a vínculos directos con funcionarios públicos.

Entre los registros suspendidos mediante la resolución núm. DGCP44-2025-002579 figuran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores, quienes están legalmente impedidos de ser oferentes o suplir bienes, obras o servicios a instituciones del Estado, conforme lo establece la vigente Ley 340-06.

A continuación, te mostramos el documento íntegro:

Una acción preventiva

Cabe recordar que el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que esta medida no constituye una sanción administrativa, sino una acción preventiva orientada a proteger la integridad del sistema de compras públicas y asegurar el cumplimiento del marco normativo.

“La detección oportuna y la respuesta institucional ante situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la labor de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato legal”, subrayó Pimentel.

Los registros fueron suspendidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como establece el acto administrativo correspondiente.

La DGCP informó que, durante la presente gestión, se han suspendido 567 registros de proveedores, en estricto cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06, reforzando así el compromiso institucional con la legalidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.

