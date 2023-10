Descubre las opciones de títulos que puedes disfrutar en la plataforma de streming más famoso del mundo (Netflix). A continuación, te recomendamos lo más popular.

Pacto de silencio

Pacto de silencio (Fuente externa)

La serie mexicana de 18 episodios se encuentra actualmente en el Top 10 de lo más visto en Netflix. El reparto está conformado por Marimar Vega, Adriana Louvier, Kika Edgar, Litzy, Camila Valero, Chantal Andere, José Manuel Rincón, Rodolfo Salas y Martín Barba.

Resumen:

Una joven y exitosa influencer se infiltra en la vida de cuatro mujeres para descubrir quién de ellas es la madre que la abandonó al nacer. Con una enorme sed de venganza tras vivir una difícil infancia, irá descubriendo la verdad, al tiempo que encuentra el amor y desentierra secretos que la enfrentarán al peligro.

La caída de la Casa Usher en Netflix

(Fuente externa)

Drama de terror creado por Mike Flanagan que se basa en las obras de Edgar Allan Poe. Tiene ocho episodios y cada uno de ellos titulados como un cuento del padre de la novela gótica.

Resumen:

Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche, presenta esta macabra serie de terror basada en la obra de Edgar Allan Poe. Los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher convirtieron su negocio Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riquezas, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud.

El milagro de Tyson en Netflix

Película de drama estadounidense estrenada en 2022, dirigida y escrita por Kim Bass. El film cuenta con un elenco que incluye a Rory Cochrane, Amy Smart, Major Dodson y Barkhad Abdi. La historia se centra en temas familiares y deportivos, por lo que es una opción perfecta para ver con todos en casa.

Resumen:

El milagro de Tyson (Tyson’s Run) se inspira en hechos reales y explora la vida de un adolescente con autismo que enfrenta el acoso en la escuela. En su camino, se cruza con un destacado atleta, y juntos emprenden la aventura de competir en una maratón.

Nam-Soon, una chica superfuerte en Netflix

«Nam-Soon, una chica superfuerte» es protagonizada por Lee Yoo-mi, actriz recordada por «El juego del calamar». (Créditos: Netflix)

Spin-off de la exitosa serie La poderosa mujer, Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon) protagonizado por Lee Yoo-mi, actriz recordada por su participación en las series de Netflix El juego del Calamar y Estamos muertos. Denominada como una tragicomedia, esta excéntrica ficción tiene todo lo que un fanático de Marvel y el k-drama podría pedir.

Resumen:

Una mujer con fuerza sobrehumana regresa a Corea para buscar a su familia biológica, pero termina envuelta en un caso de drogas que podría poner a prueba su habilidad.

Invitación a un asesinato en Netflix

Regina Blandón encabeza esta historia con giros tan inesperados como hilarantes. (Créditos: Netflix)



Historia de intriga que gira en torno a un misterioso asesinato en la reunión de una millonaria. Bajo la dirección del mexicano José Manuel Craviotto, la película, que es una adaptación de la novela homónima de la escritora Carmen Posadas, sigue a un detective que se ve obligado a investigar un asesinato, y todos los presentes se convierten en sospechosos.

Resumen:

Olivia, una excéntrica millonaria, envía una misteriosa invitación a Ágatha, su media hermana, y a un grupo de viejos conocidos para pasar un fin de semana en su yate. Una vez reunidos, descubren que la invitación realmente es para celebrar… ¿un asesinato? Al ser sorprendidos por una muerte inesperada, Ágatha intenta descifrar –con ayuda de un policía novato– si se trata de un simple accidente o un plan elaborado de venganza. Todos son sospechosos: Carlos (el ex-marido), Cary (un actor en declive), Sonia (la ex amiga), Doña Cristina (el ama de llaves), Figue (el doctor) y hasta el maestro de yoga: Naram.

Juego limpio en Netflix

Alden Ehrenreich y Phoebe Dynevor protagonizan «Juego limpio». (Créditos: Netflix)



Primer largometraje de la escritora y directora Chloe Domont. Presenta un intenso thriller de pareja que explora el potencial destructivo de las dinámicas de género en un mundo que cambia las reglas del juego constantemente. Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich) son los protagonistas de esta apasionada historia. También cuenta con las actuaciones de Eddie Marsan, Rich Sommer y Sebastian de Souza.

Resumen:

Un ascenso inesperado en una empresa financiera donde vale todo lleva a una pareja joven a su límite y amenaza con deshacer mucho más que su reciente compromiso.

Bailarina en Netflix

Kim Ji Hoon, actor de «La casa de papel: Corea» se convierte en el villano del nuevo thriller de venganza. (Créditos: Netflix)



El director Lee Chung Hyun trae al servicio de streaming un ágil relato de venganza femenina con una fotografía impecable. El film coreano solo dura una hora con 33 minutos, tiempo suficiente para ejecutar su premisa sin muchos rodeos. La protagonista Ok Ju (Jun Jong Seo) descubre que su mejor amiga se ha suicidado y ella, en su último deseo, le ha pedido tomar venganza. Al investigar lo ocurrido, la joven descubre al culpable (Kim Ji Hun) entre una organización criminal de trata de blancas y va tras él, aunque tenga que perseguirlo hasta el infierno.

Resumen:

En este majestuoso thriller de acción y venganza, Ok Ju, una despiadada exguardaespaldas, va en busca de Choi, el responsable de la muerte de su mejor amiga, la bailarina de ballet Min‑Hee.