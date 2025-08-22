Si eres amante del séptimo arte y buscas una buena excusa para salir de casa, esta semana la cartelera de los cines en República Dominicana llega cargada de estrenos, acción y propuestas para toda la familia.

A continuación les mostramos las opciones:

Otro viernes de locos

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.

La Hora de la Desaparición

Una comunidad se conmueve cuando varios niños desaparecen misteriosamente la misma noche y hora, y la investigación revela secretos oscuros.

A tiro limpio

Un ladrón profesional busca venganza personal. El capitán va tras él buscando cumplir una deuda moral. Ambos buscan justicia.

Haz que regrese

Dos hermanos descubren un terrorífico ritual en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

F1: La película

Apodado “el más grande de todos los tiempos”, Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990 hasta que un accidente en la pista casi acaba con su carrera.

30 años después, es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 en apuros que está al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la Fórmula 1 y tener una última oportunidad para salvar al equipo y ser el mejor del mundo.

Su compañero será el novato Joshua Pearce (Damson Idris), el piloto estrella del equipo que está decidido a imponer su propio ritmo.

Pero, con el rugido de los motores, el pasado de Sonny empieza a afectarle y descubre que en la Fórmula 1, el compañero de equipo es el rival más feroz, y que el camino a la redención no se puede recorrer en solitario.

Lilo & Stitch

La película cuenta la historia del «vínculo formado entre una niña humana solitaria llamada Lilo y un extraterrestre parecido a un perro llamado Stitch, que está diseñado para ser una fuerza de destrucción. Perseguir a los extranjeros, los trabajadores sociales y la idea del vínculo de la figura familiar en el proceso».

Superman

En un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con los valores humanos que moldearon su carácter.

Criado en la Tierra, representa la verdad, la justicia y el estilo americano, pero debe enfrentarse a un mundo cínico que cuestiona sus ideales.

Entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su identidad, Superman demuestra que la esperanza y la bondad nunca pasan de moda, incluso en los tiempos más oscuros, inspirando a otros a creer en un futuro mejor.

Los tipos malos 2

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

En una Tierra retrofuturista inspirada en la década de 1960, los Cuatro Fantásticos deben proteger su mundo del ser cósmico Galactus devorador de planetas y su heraldo, el Silver Surfer.

Con esta variada cartelera, la invitación queda abierta para elegir la película que más se ajuste a tu gusto y disfrutar de una experiencia en pantalla grande.

Más películas

El cine en la República Dominicana también renueva su cartelera este fin de semana con tres nuevos estrenos internacionales y un local, los cuales abordan diferentes géneros y complementa las exhibiciones vigentes en Caribbean Cinemas, como son “La 42”, “Nobody 2”, “Rosario” y “Drácula”.

Dirigido por José María Cabral, llega el documental “La 42”, tras un exitoso recorrido internacional que inició en el prestigioso South by Southwest (SXSW). Este se adentra en el corazón de Capotillo, uno de los sectores más emblemáticos y a la vez más vulnerables de Santo Domingo, para mostrar la vida, la música, la cultura y los desafíos de una comunidad que ha marcado profundamente la identidad dominicana contemporánea.

Por otro lado, el actor ganador del Emmy Bob Odenkirk vuelve a interpretar a Hutch Mansell, un esposo y padre suburbano y asesino adicto al trabajo, en un nuevo capítulo de la exitosa película de 2021 “Nadie”, un thriller de acción despiadado que ocupó el primer lugar en la taquilla el fin de semana de su estreno en Estados Unidos.

Cuatro años después y sin darse cuenta, Hutch se enfrentó a la mafia rusa y ahora sigue teniendo una deuda de $30 millones de dólares con la organización criminal, que está pagando con una interminable serie de golpes a matones internacionales. Es una producción de 87North/Eighty Two Films/OPE Partners dirigida por Timo Tjahjanto con guion es de Derek Kolstad (John Wick, Die Hart) y actores como Connie Nielsen, Gage Munroe, Rza y Sharon Stone, entre otros.

Por otro lado, La corredora de bolsa de Wall Street, Rosario Fuentes, regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte. Mientras organiza sus pertenencias, Rosario descubre un espantoso secreto: una habitación secreta llena de artefactos ocultistas ligados a oscuros rituales generacionales. El filme de horror está dirigido por Felipe Vargas, con guion de Alan Trezza y actuaciones de Emeraude Toubia, David Dastmalchian, Paul Ben-Victor, José Zúñiga, Diana Lein y Emilia Faucher.

Asimismo, en el siglo XV, el príncipe Vladimir negó a Dios tras la repentina pérdida de su esposa. Hereda una maldición eterna: se convierte en Drácula. Condenado a vagar por los siglos, desafía al destino y a la muerte misma, guiado por una única esperanza: reencontrarse con su amor perdido.

La película de Luc Besson cuenta con actuaciones de Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid y Guillaume De Tonquedec.

“La 42”, “Nobody 2”, “Rosario” y “Drácula” están disponibles en Caribbean Cinemas desde este jueves 21.

