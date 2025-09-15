¡No caigas en un tapón! Estas son las rutas para evitar trabajos en la Zona Colonial

¡No caigas en un tapón! Estas son las rutas para evitar trabajos en la Zona Colonial

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), informó que a partir de este lunes 15 de septiembre, se realizará una intervención en la calle Juan Isidro Pérez (entre C/ Palo Hinchado y C / Santomé).

Por tal motivo dieron a conocer las rutas alternas para quepuedas planificar tu recorrido.

Lee más: ¿Cómo llegar y usar el nuevo parqueo de Plaza Zona Colonial?

La medida responde a los trabajos de mejora vial que se llevan a cabo en la zona, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y organización en el tránsito.

Para reducir el impacto en la movilidad, el Intrant difundió un mapa con las rutas alternas disponibles, exhortando a los conductores a planificar sus recorridos y tomar precauciones al circular por el área.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución, donde además se invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las señalizaciones y respetar las disposiciones establecidas.

También leer: La Zona Colonial: crónica de un desastre en proceso

