El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), informó que a partir de este lunes 15 de septiembre, se realizará una intervención en la calle Juan Isidro Pérez (entre C/ Palo Hinchado y C / Santomé).

Por tal motivo dieron a conocer las rutas alternas para quepuedas planificar tu recorrido.

La medida responde a los trabajos de mejora vial que se llevan a cabo en la zona, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y organización en el tránsito.

Para reducir el impacto en la movilidad, el Intrant difundió un mapa con las rutas alternas disponibles, exhortando a los conductores a planificar sus recorridos y tomar precauciones al circular por el área.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución, donde además se invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las señalizaciones y respetar las disposiciones establecidas.