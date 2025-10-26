Este 31 de octubre conocerán medida de coerción contra hombre acusado de feminicidio en Guachupita

Este 31 de octubre conocerán medida de coerción contra hombre acusado de feminicidio en Guachupita

Feminicidios han sacudido a República Dominicana.

 El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra José Luis Viloria de Jesús, imputado de matar a su pareja Elianny Rodríguez Puello, el pasado 24 de octubre en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

La audiencia, inicialmente pautada para este domingo, fue aplazada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el próximo viernes 31 de octubre, a las 9:00 de la mañana, debido a que el imputado aún permanece hospitalizado y no pudo ser trasladado.

La solicitud fue presentada por la fiscal Vidalis Mora, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.

Viloria de Jesús atacó a su pareja con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas mortales tras una discusión.

Testimonios recabados indican que, antes del suceso, la víctima se refugió momentáneamente en la vivienda de un vecino, a quien relató la disputa y su temor por la actitud violenta del imputado.
Minutos después, decidió regresar a su residencia, donde fue agredida por Viloria de Jesús, quien posteriormente intentó quitarse la vida.


Vecinos del sector, al escuchar los gritos de auxilio de Rodríguez Puello, dieron aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, que se presentó al lugar junto a unidades policiales.


Los agentes confirmaron el deceso de la víctima y trasladaron al imputado al Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde fue arrestado tras recibir atención médica.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal dominicano, y a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.



 

