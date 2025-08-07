«Este es el Gobierno que más ha aumentado la deuda», asegura Juan Ariel Jiménez

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, afirmó este jueves que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido el que más ha incrementado la deuda pública, al registrar un promedio mensual de 370 millones de dólares, casi el doble de lo acumulado en gestiones anteriores.

«Este es el Gobierno que más ha aumentado la deuda. Yo quiero que ustedes sepan que el promedio mensual de aumento de la deuda es de 370 millones de dólares, casi duplica lo que ocurrió en el pasado», aseguró el economista.

Manifestó que las autoridades de turno presumen una reducción de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 2020 hasta la fecha; sin embargo, indicó que ese año no puede tomarse como referencia, ya que la economía se encontraba cerrada.

«El Gobierno dice: lo que pasa es que la deuda como porcentaje del PIB ha bajado del 2020 a la fecha, pero ahí hay un truco. En el 2020 el PIB estaba cerrado, no se permitió trabajar. Ningún país del mundo utiliza un dato como el porcentaje del PIB del 2020. Si lo vamos a hacer, siempre tiene que ser un año normal. Pongamos el 2019, la deuda ha aumentado cerca de ocho puntos porcentuales, del 2019 al menos al 2024″, explicó el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, Juan Ariel Jiménez precisó que el Gobierno mantiene un ritmo de endeudamiento destinado a cubrir gastos corrientes, lo cual está prohibido por la Ley de Crédito Público. Además, cuestionó la ausencia de obras de infraestructura que contribuyan a dinamizar la economía.

«Los mismos datos del Gobierno nos muestran que por primera vez en la historia nos estamos endeudando para gastos corrientes, dígase: para pagar salarios, para la publicidad, para las ayudas. Eso, entre otras cosas, está prohibido por la Ley de Crédito Público, que es orgánica, pero está ocurriendo. Todos los años el Congreso como que mira para otro lado, pero lo peor es que tenemos este ritmo de endeudamiento y no se está dejando una infraestructura que dinamice la economía.

Continuó: «Uno se pregunta: ¿qué ha ocurrido, qué legado de infraestructura se le va a dejar al país, luego de este fuerte endeudamiento? Y nos damos cuenta que muy poco. Nos damos cuenta que muy pocas obras de gran envergadura, que haya sido inaugurada, porque promesas hay, incluso hasta de construir un cable para exportar energía a Puerto Rico o de una refinería en Guyana, promesas de sobra, realidades vemos muy poco».

Las declaraciones del profesor universitario y político dominicano fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.